Stars succéplan stoppade Wetterbygdens tungviktare – tog viktig seger i jakten på ligan: "Superbra"

Frank Olivier Kouagnia Kamdoum var stenhård under korgarna när Wetterbygden Stars gästade Karlbergshallen och Köping Stars innan jul.

Då hade Köping svårt att stoppa honom och han letade i 24 poäng på egen hand.

När "Battle of the Stars" gick in i säsongens tredje och sista match lagen emellan så var Köping väl förberedda och visste precis hur de skulle stoppa Kouagnia.

– Jotti hade lagt upp en plan för hur vi skulle stoppa honom. Vi har tränat bra på det under hela veckan, säger Mikael Axelsson som tillsammans med Köpings övriga stora spelare, Sebastian Lindkvist, Mitch Petersen och Stanford Brown tilldelats uppgiften.

Axelsson fortsätter:

– Vi visste att han vill spela nära korgen, få bollen under den för att sedan sätta den. Så det handlar om att försöka få honom därifrån så ofta det går och sedan dubbla på honom när han väl är där.

Och planen blev en succé.

17 poäng blev det för Kouagnia men Köping spelade stundtals bländande försvarsspel och stängde ner Wetterbygden till endast tio respektive åtta poäng i den andra och fjärde perioden.

– Så blir det när vi spelar vårt försvarsspel. I den första perioden så gjorde vi en del enkla missar och slarvade ganska mycket. Men det viktiga är att vi steppade upp igen och fick med oss segern.

Segern med 66–81 innebar tionde raka segern denna säsong. En seger som firades av en hel busslast med tillresta Köpingsfans.

– Det var en superbra publik. Helt otroligt att de offrar en hel ledig söndag för att åka med oss och heja fram oss till seger. Verkligen tack, säger Axelsson.

Matchfakta

Wetterbygden Stars–Köping Stars 66–81 (27–23, 10–23, 21–17, 8–18)

Poäng, Köping Stars: Austin Price 27, Aleksa Solevic 17, Sean Smith 11, Stanford Brown 10, Mitch Petersen 8, Mikael Axelsson 7, Luka Babic 1

Återstående matcher för Köping Stars

★ 18/3, Djurgården (b)

★ 24/3, Alvik (h)

★ 2/4, Djurgården (b)

★ 7/4, AIK (h)

★ 10/4, AIK (b)

★ 15/4, Högsbo (b)

★ 21/4, Alvik (b)

