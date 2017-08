De var snabbast från länet i Cykelvasan – här är resultaten

Resultaten är sorterade efter totalställningen i klasserna. För fullständiga resultat, klicka här.

Cykelvasan 90 (tävling, herrar): 1) Ahlstrand Jonas, Team ORMSALVA, 02:41:26, 2) Wahlqvist Dennis, Serneken Allebike MTB Team, 02:41:27, 3) Lindgren Emil, Serneke Allebike MTB Team, 02:41:27, 54) Ringvall Andreas, IFK Sala, 02:46:21, 141) Åkesson Erik, Föreningen Cykloteket Racing Team, 02:55:51, 199) Svanfelt Marcus, 02:58:26, 200) Eriksson Pontus, Norbergs CK, 02:58:27, 251) Felldin Markus, Västerås CK, 03:00:53, 366) Eriksson Jim, Norbergs CK, 03:04:30, 369) Isaksson Rickard, Köpings CK, 03:04:35, 430) Nilsson Robert, Ramnäs CK, 03:06:40, 497) Hallgren Mikael, 03:08:48, 528) Andersson Henrik, IFK Sala, 03:10:23, 550) Södereng Mattias, IFK Sala, 03:10:39, 682) Holmberg Sören, Västerås CK, 03:19:26, 733) Baltzari Henrik, Västerås CK, 03:24:16, 754) Pettersson Joakim, Cykeloteket Racing Team, 03:28:34, 780) Gunnarsson Thomas, Västerås CK, 03:44:42.

Cykelvasan 90 (tävling, damer): 1) Stenerhag Jennie, Falu CK, 03:05:26, 2) Bergman Hanna, Falu CK, 03:05:27, 3) Løvset, Borghild (NOR), Orkla CK, 03:05:30, 6) Lundmark Clara, 03:12:02, 17) Wallinder Åsa, 03:20:23.

Cykelvasan 90 (motion, herrar): Cykelvasan 90 (motion, herrar): 1) Alden Markus, 03:00:12, 2) Beckius Mikael 03:00:19, 3) Skoglund Måns, MTB Täby, 03:00:56, 98) Koitrand Martin, Västerås CK, 03:10:21, 135) Johansson Thomas, 03:11:53, 181) Berggren Thomas, 03:13:05, 185) Andersson Daniel, 03:13:08, 217) Pettersson Daniel, 03:13:48, 223) Olsson Patrik, IFK SALA, 03:13:54, 265) Sirkett Daniel, 03:14:56, 295) Vangbo Martin, 03:15:39, 321) Forsström Daniel, 03:16:02, 363) Ågren Anders, 03:16:52, 384) Corell Martin, 03:17:19, 402) Bäckstrand Henrik, 03:17:29, 427) Högman Stefan, 03:17:55, 478) Lundgren Fredrik, 03:18:49, 482) Narkiniemi Matti, 03:18:53, 517) Berg Nick, 03:19:28, 558) Ahlstrand Anders, 03:20:06, 591) Johansson Mikael, 03:20:41, 611) Svelch David, 03:20:51, 635) Eklund Robert, 03:21:08, 656) Olsson Jesper, 03:21:25, 692) Gustafsson Christoffer, IFK Sala, 03:21:50, 811) Hesslöw Tommy, IFK Sala, 03:23:26, 840) Jonsson Johan, 03:23:51, 853) Barkskog Tobias, 03:23:57, 880) Ekblom Mattias, 03:24:12, 908) Björnfot Erik, 03:24:24, 932) Smevold Anders, 03:24:44, 942) Kumpula Markus, Kungsörs sk, 03:24:51, 979) Löfqvist Mattias, Västerås, 03:25:23, 997) Pettersson Bengt, 03:25:43, 1025) Bergman Leif, 03:25:56, 1068) Pettersson Thomas, 03:26:15, 1106) Eriksson Michael, 03:26:43, 1187) Bohlin Örjan, 03:27:44, 1198) Hakso Urho, 03:27:52, 1213) Rahm Jonas, 03:28:07, 1214) Aldén Roger, 03:28:08, 1228) Jacobsson Kjell-Ove, MCT Sala, 03:28:15, 1246) Holmström Lars, 03:28:26, 1250) Edelborg Mathias, Västerås CK, 03:28:28, 1254) Östman Jerker, CK Nate¿n, 03:28:29, 1303) Åkerberg Christian, CV9MP-G3KW-6CSF-YX3Z, 03:28:52, 1322) Jansson Lars-Ove, AB Karl Hedin if, 03:28:59, 1403) Bergström Glenn, 03:29:46, 1405) Olsson Christer, 03:29:47, 1555) Flodström Gustaf, 03:31:05, 1593) Ohls Martin, 03:31:24, 1649) Rybing Peter, 03:32:05, 1675) Skåhl Erik, 03:32:18, 1732) Broström Roger, 03:32:59, 1811) Saleback Henrik, Västerås CK, 03:33:49, 1868) Pickl Johan, Kungsörs SK, 03:34:21, 1886) Pettersson Johan, 03:34:29, 1902) Söderlund Niklas, 03:34:39, 1990) Thyselius Fredrik, 03:35:23, 1994) Wilson Petter, 03:35:24, 2044) Andersson Magnus, 03:35:51, 2061) Arnåsen Mikael, 03:36:01, 2067) Olofsson Anders, 03:36:03, 2079) Siwertson Åke, 03:36:11, 2100) Linder Svante, 03:36:17, 2112) Arnlund Emil, 03:36:23, 2116) Barkskog Mikael, 03:36:25, 2121) Andersson Urban, Bilia Mälardalen, 03:36:28, 2129) Eriksson Andreas, 03:36:34, 2260) Gustafsson Patrik, 03:37:47, 2278) Pettersson Anders, 03:37:58, 2296) Ibrahim William, 03:38:06, 2341) Överkvist Jari, 03:38:31, 2451) Nilsson Jonas, 03:39:24, 2457) Jonsson Samuel, 03:39:27, 2536) Johnsson Filip, Västerås CK, 03:40:08, 2577) Andersson Joakim, 03:40:29, 2584) Savander Tomas, 03:40:34, 2586) Willför Per, 03:40:35, 2608) Nilsson Peter, 03:40:52, 2620) Morberg Thomas, 03:41:05, 2639) Noren Henrik, 03:41:19, 2649) Johansson Magnus, 03:41:32, 2674) Andersson Robin, 03:41:55, 2703) Schlegel Erik, 03:42:10, 2735) Brankovic Tobias, 03:42:31, 2737) Ekman Daniel, 03:42:32, 2852) Stadig Esko, 03:43:36, 2893) Lundberg Peter, 03:44:02, 2920) Gynt Olov, 03:44:15, 2937) Petersson Mats, Ramnäs CK, 03:44:22, 2966) Flink Fredrik, 03:44:37, 2973) Fjällman Per, AB Karl Hedin Idrottsförening, 03:44:40, 3021) Sjöström Erik, 03:45:05, 3063) Silfver Stridh Peter, 03:45:27, 3142) Dellbrant Robert, Atea IFF, 03:46:05, 3181) Gynt Erik, 03:46:23, 3192) Hjulström Andreas, 03:46:29, 3225) Westergren Daniel, 03:46:48, 3231) Söderlund Mats, 03:46:51, 3235) Markgren Björn, 03:46:55, 3266) Isaksson Andreas, 03:47:05, 3268) Fredriksson Per, 03:47:06, 3328) Folkesson Mathias, Västerås CK, 03:47:39, 3419) Broman Christer, 03:48:36, 3440) Wepsäläinen Magnus, 03:48:48, 3505) Bergman Mats, 03:49:28, 3520) Nyberg Richard, 03:49:35, 3587) Svanström Ulf, 03:50:10, 3615) Hollaus Sebastian, 03:50:27, 3643) Sjönvall Andreas, Stadium, 03:50:51, 3652) Röder Henrik, Västerås CK, 03:50:54, 3673) Haglund Christer, 03:51:04, 3677) Söderlund Jesper, 03:51:06, 3694) Skarfors Johan, 03:51:16, 3791) Karlsson Thomas, AB Karl Hedin Idrottsförening, 03:52:13, 3792) Hallsten Mattias, IFK Sala, 03:52:15, 3873) Lindmark Peter, 03:53:08, 3968) Eklund Anders, 03:54:04, 3972) Johansson Christofer, axa sports club, 03:54:06, 3978) Ström Benni, 03:54:08, 4051) Thyselius Mats, 03:54:43, 4053) Eriksson Sebastian, Team Merida Cykelvasan, 03:54:44, 4138) Finn Johan, 03:55:34, 4162) Eriksson Andreas, 03:55:52, 4268) Hill Patrik, 03:56:53, 4269) Lännbrink Örjan, Team B3IT, 03:56:55, 4270) Jonsson Sören, 03:56:55, 4350) Karlén Anders, Engelbrektsloppet, 03:57:38, 4384) Hedkvist Lars, 03:57:58, 4409) Ahlin Tobias, 03:58:14, 4428) Åberg Niklas, 03:58:25, 4457) Larsson Fredrik, 03:58:41, 4482) Skoog Peter, 03:58:54, 4502) Krondahl Anders, 03:59:07, 4576) Ryd Dennis, 03:59:45, 4600) Bode Micael, 04:00:03, 4654) Olsson Stefan, 04:00:37, 4657) Nyysti David, 04:00:37, 4674) Linder Henrik, 04:00:50, 4720) Wiik Thomas, 04:01:14, 4830) Holgersson Thomas, 04:02:24, 4841) Alm Magnus, 04:02:28, 4924) Andersson Peter, 04:03:31, 4966) Messing Robert, Köpingskamraterna, 04:04:05, 4987) Nilsson Andreas, IBM-klubben, 04:04:21, 5043) Anderson Sören, 04:05:08, 5059) Johnsson Lars, 04:05:15, 5083) Berggren Ronnie, 04:05:32, 5099) Larsson Per, DCS, 04:05:44, 5106) Tångrot Gunnar, Västerås CK, 04:05:48, 5129) Lindberg Daniel, 04:06:03, 5138) Clasen Hans, 04:06:08, 5144) Henriksson Patrik, 04:06:14, 5167) Hed Rickard, 04:06:27, 5187) Winberg Torbjörn, 04:06:38, 5197) Nyberg Jimmy, 04:06:45, 5214) Aanerud Jens, 04:07:00, 5256) Björk Joachim, 04:07:34, 5318) Nålberg Christian, 04:08:20, 5321) Hellström Patrik, 04:08:25, 5363) Domfors Roland, 04:08:48, 5364) Jähi Jari, 04:08:48, 5433) Johansson Göran, 04:09:26, 5449) Lindqvist Anders, 04:09:35, 5470) Lindberg Matts, 04:09:47, 5490) Von Walden Johan, 04:10:04, 5500) Johansson Göran, 04:10:09, 5595) Östlund Christer, 04:11:18, 5646) Särnholm Tobias, 04:11:53, 5679) Avenäs Martin, 04:12:24, 5686) Erkers Per, 04:12:29, 5759) Loinder Kenneth, 04:13:23, 5768) Svensson Klas, 04:13:32, 5847) Malmberg Tommy, 04:14:32, 5888) Stadelmann Robert, 04:15:06, 5896) Tulin Mark, 04:15:10, 5988) Roos Mattias, 04:16:18, 5997) Landor Peter, 04:16:24, 6044) Nilsson Kent, IBM-klubben, 04:17:01, 6086) Ratcovich Fredrik, 04:17:36, 6151) Juhlin Johan, 04:18:27, 6190) Kandell Jonas, 04:18:55, 6200) Jonsson Christian, 04:19:00, 6221) Skoglund Per-Arne, 04:19:23, 6275) Täuber Tomas, 04:20:10, 6328) Willman Pontus, 04:20:47, 6361) Widfond Hans, 04:21:12, 6374) Gustavsson Ove, 04:21:25, 6385) Eriksson Nicklas, Köpings CK, 04:21:34, 6387) Åhlen Peter, 04:21:40, 6465) Bergman Sebastian, 04:22:50, 6507) Gåfvels Fredrik, 04:23:30, 6508) Hagewald Niklas, 04:23:30, 6510) Björkholm Gunnar, 04:23:31, 6517) Ibrahim Alfred, 04:23:35, 6581) Johansson Peder, IFK Sala, 04:24:15, 6662) Lenngren Hysing Per, Västerås cykelklubb, 04:25:28, 6678) Hamberg Peter, 04:25:41, 6695) Bringstål Rickard, 04:26:00, 6697) Eriksson Per-Gunnar, Västerås CK, 04:26:02, 6701) Ekström Fredrik, 04:26:06, 6711) Moselius Henrik, 04:26:10, 6718) Häggkvist Robert, 04:26:17, 6732) Holmqvist Peter, 04:26:26, 6774) Eriksson Håkan, 04:27:08, 6780) Åhlenius Martin, 04:27:10, 6819) Reinholdt Jens, Riksbyggen, 04:27:53, 6822) Nolén Magnus, 04:27:55, 6939) Karlsson Anders, 04:30:00, 6959) Svensson Martin, 04:30:18, 6969) Haglund André, VOLVOCARS, 04:30:28, 6976) Morberg Roger, 04:30:38, 6996) Botling Fredrik, 04:30:57, 7000) andersson ken, 04:31:00, 7018) Lindberg Mikael, 04:31:12, 7264) Hollaus Peter, 04:35:22 ,7310) Sjölund Ulf, 04:36:08, 7460) Ljungstedt Patrik, 04:38:49, 7476) Heikkinen Joni, 04:39:12, 7547) Larsson Per, 04:40:51, 7550) Hollaus Bengt, 04:40:54, 7575) Jernström Ulf, Mihdlinge Skogs Velociped Ryttare, 04:41:19, 7608) Lundstedt Henrik, 04:41:47, 7688) Persson William, 04:43:50, 7708) Dahlin Christer, 04:44:11, 7739) Jigehamn Tobias, 04:44:46, , 7742) Sjölin Gunnar, 04:44:49,7758) Hörnfeldt Eskil, 04:45:16, 7864) Andersson Jan, 04:47:52, 7878) Björk Alex, 04:48:20, 7889) Lindqvist Tomas, 04:48:30, 7895) Fornander Per, 04:48:37, 7933) Saravia Mariano, 04:49:24, 7938) Andersson Kim, 04:49:29, 7954) Rundberg Ulf, 04:49:49, 8007) Danarp Ulf, 04:51:15, 8008) Wennergrund Anders, 04:51:18, 8028) Granlund Ronny, 04:51:49, 8069) Larsson Svante, 04:53:10, 8096) Wahlberg Thomas, Ålunda CK, 04:53:58, 8100) Gjerdingen Magnus, 04:54:03, 8121) Wahlberg Tommy, 04:54:36, 8134) Andersson Christian, 04:54:56, 8135) Fredriksson Andreas, 04:54:59, 8195) Noren Magnus, 04:56:27, 8241) Larsson Nils-Erik, 04:57:47, 8315) Sjökvist Mikael, 05:00:10, 8320) Bergström Fredrik, 05:00:17, 8356) Malmquist Robert, 05:01:19, 8405) Carper Adam, 05:03:25, 8430) Rågelid Per, 05:04:24, 8486) Andersson Mikael, 05:06:30, 8493) Johansson Johan, 05:06:50, 8546) Sandström Pär, 05:09:22, 8551) Gjerdingen Nicklas, 05:09:49, 8590) Hahne Tobias, 05:11:17, 8635) Salberg Joakim, 05:13:34, 8695) Karlsson Curt, 05:15:58, 8729) Karlsson Johan, 05:17:35, 8760) Grankvist Thomas, 05:19:19, 8780) Mathiesen Jan, 05:20:45, 8815) Malmström Björn, CV9MP-P712-YIYC-KT5D, 05:22:43, 8829) Hed Lucas, 05:23:29, 8857) Eriksson Anders, 05:25:30, 8864) Gårdestedt Daniel, 05:25:51, 8886) Pålsson Kenneth, Västerås CK, 05:27:56, 8929) Stoor Arne, Sollerö IF, 05:31:23, 8956) Olsson Anders, 05:33:42, 8990) Abrahamsson Joakim, 05:37:04, 9010) Östensson Leif, 05:39:17, 9017) Eriksson Söderman Anders, 05:39:58, 9094) Apell Tomas, 05:49:06, 9101) Gustavsson Peter, 05:49:44, 9154) Aldenmyr Janne, 05:54:53, 9157) Jansson Christian, 05:55:18, 9163) Elvelin Joakim, 05:56:57, 9173) Kustvik Thomas, 05:57:56, 9196) Fahlström John, 06:02:08, 9210) Hagström Stefan, 06:05:25, 9232) Eriksson Robert, 06:11:35, 9258) Gjerdingen Mathias, 06:20:33, 9261) Skottheim Jonathan, 06:22:08.

Cykelvasan 90 (motion, damer): 1) Ödeen Sofia, 03:18:44, 2) Sällström Elin, ICA Handlarnas IF, 03:18:45, 3) Granberg Helen, 03:22:08, 71) Johansson Camilla, 03:41:04, 112) Andersson Therese, Västerås CK, 03:47:43, 115) Jonsson Leonora, 03:48:00, 212) Wallin Josefin, Ifk Sala, 04:00:42, 250) Löfqvist Erica, CV17-7Q32-YHVX-M9HK, 04:06:00, 282) Hedlund Annika, 04:09:33, 285) Josefsson Sara, 04:09:46, 293) Eriksson Johanna, 04:10:25, 310) Tommila Marie, 04:11:36, 326) Hellström Malin, 04:13:22, 396) Willman Rachel, 04:20:47, 473) Wirdmo Barbro, IFK SALA, 04:27:37, 536) Petterson Anna, Ck naten säter, 04:32:37, 611) Mustonen Maarit, 04:38:48, 620) Östman Helena, 04:39:55,665) Dahlin Marie, 04:44:28, 724) Werner Amanda, 04:50:00, 771) Hollaus Karin, 04:54:13, 824) Björnfot Emilie, 04:58:48, 975) Lärka Jenny, 05:18:39, 987) Kandell Jessica, 05:20:13, 1018) Hed Heidi, 05:23:29, 1062) Berner-Lindberg Linda, 05:29:46, 1086) Ekman Anna-Lena, 05:36:08, 1088) Andersson Ann, 05:36:31, 1091) Steen Chen Yang, 05:37:04, 1117) Karlsson Eva Lena, 05:41:33, 1119) Sköld Felicia, 05:42:13, 1127) Söderman Evelina, 05:44:51, 1145) Olofsson Mikaela, 05:49:05, 1150) Trygg Malin, 05:50:14, 1173) Eriksson Kristina, 05:57:10, 1203) Östensson Berit, 06:06:53, 1220) Östlund Frida, 06:12:44, 1248) Hirvelä Marianne, 06:33:46, 1292) Schupp Marianne, 08:15:15.

Cykelvasan Öppet Spår (herrar): 1) Hedbys Jonathan, Perbellum SS, 03:06:24, 2) Persson Fredrik, 338 Småland/Ambulansen Ljungby, 03:09:42, 3) Tegström Jonas, Orio IF, 03:12:42, 29) Spove Olle, 03:27:59, 114) Larsson Roger, 03:40:02, 128) Lennebring Bengt-Åke, 03:41:40, 150) Hedman Kent, 03:43:46, 165) Linder Per, Skultuna AIK, 03:44:48, 174) Engström Pär, MSK Hammaren, 03:45:41, 191) Andersson Kenta, 03:46:52, 192) Andersson Magnus, 03:46:52, 233) Gustavson Christian, 03:49:38, 234) Johnsen Jim (NOR), 03:49:42, 249) Bertilsson Tony, IFK Sala, 03:50:39, 297) Lindefalk Daniel, Västerås Trashers, 03:52:57, 369) Dahlberg Magnus, Åskebro cykelklubb, 03:56:18, 391) Ledung Lars, ABB B.I.L, 03:57:35, 436) Thoor Petter, Team Mat&Sånt/Guldfågeln, 03:59:37, 457) Jakobsson Fredrik, Team Chillzone, 04:00:13, 461) Lindström Daniel, 04:00:15, 472) Olsson Joakim, 04:00:32, 478) Johansson Örjan, 04:00:57, 500) Rung Patrik, 04:02:29, 552) Råback Håkan, 04:05:01, 572) Hanssen Tom Roger, 04:05:35, 575) Andersson Pär, norberg ck, 04:05:41, 599) Freij Håkan, 04:07:08, 614) Follmer Jan, Thor Shipping, 04:07:44, 641) Lind Simon, 04:08:39, 650) Männikkö Marko, 04:08:48, 675) Strandlund Fredrik, 04:09:16, 677) Bengtsson Nils Olof, 04:09:18, 721) Stahlén Jörgen, Sala Heby Energi, 04:10:31, 774) Jonsson Magnus, 04:12:59, 833) Berglund Andreas, 04:14:53, 865) Alanko Jonas, 04:16:01, 894) Molin Anders, 04:17:15, 957) Lindqvist Thomas, 04:19:12, 959) Karlsson Tomas, 04:19:15, 993) Enlund Johansson Tobias, 04:20:29, 1049) Nordin Jörgen, 04:22:40, 1059) Landström Thomas, 04:22:53, 1092) Malmström Johan, 04:23:46, 1096) Wiklund Niklas, 04:23:52, 1106) Nilsson Mats, 04:24:05, 1124) Thor Björn, 04:24:36, 1168) Karlstedt Stefan, 04:25:58, 1198) Vidlund Daniel, 04:26:57, 1284) Hammarbäck Peter, Sala, 04:30:25, 1319) Ohlson Mats, IFK Sala, 04:31:53, 1346) Ingemarsson Tommy, 04:33:02, 1370) Klingberg Gunnar, Karbennings GoIF, 04:34:00, 1382) Blomgren Niklas, 04:34:21, 1396) Olsson Anders, Gurkadens, 04:34:55, 1397) Berg Urban, Gurkadens, 04:34:56, 1398) Laurila Henrik, FAGERSTA, 04:35:03, 1409) Johansson Roy, 04:35:20, 1465) Carlsson Ulf, Västerås Cykelklubb, 04:36:51, 1531) Hedberg Håkan, 04:38:52, 1568) Åsell Simon, BK30) 04:40:21, 1615) Jans Tony, 04:42:16, 1619) Antonsson Lennart, västerås ck, 04:42:24, 1620) Andersson Lars, ICA, 04:42:24, 1621) Elofsson Peter, 04:42:25, 1640) Romero José, IFK Sala, 04:42:57, 1643) Werner-Erichsen Odd (NOR), Vandrarringen, 04:43:00, 1706) Lidmår Emil, 04:44:55, 1793) Johansson Mats Erik Yngve, 04:47:32, 1796) Sandberg Henric, 04:47:39, 1807) Lindberg Lars, Norbergs CK, 04:48:05, 1893) Johansson Kennet, MiNoR, 04:52:01, 1947) Sigurdsson Ingemar, IFK Sala, 04:53:40, 1953) Fredriksson Lars, 04:54:00, 1962) Cederborg Frederick, 04:54:23, 1980) Leidenhag Thomas, 04:55:16, 1998) Jansson Lennart, 04:55:43, 2011) Eriksson Fredrik, Västerfärnebo AIK, 04:56:20, 2029) Nyback Patrik, ABB IF, 04:56:55, 2059) Roos Ola, Cykelföreningen Herpes MTB, 04:58:15, 2061) Åström Lars, 04:58:19, 2064) Svärd Pelle, 04:58:26, 2073) Narkiniemi Esa, Fagersta, 04:58:58, 2114) Alfredsson Roland, Heds If, 05:00:36, 2148) Andersson Tommy, Köpings cykelklubb, 05:02:13, 2188) Hjelm Arnt, 05:03:55, 2207) Eriksson Joakim, Team Chillzone, 05:05:42, 2210) Kristo Jimmy, 05:05:51, 2268) stefansson Lars-åke, Fagersta södra ik, 05:09:15, 2303) Mietala Roger, 05:10:58, 2304) Lidmår Thomas, 05:11:01, 2319) Häggblom Robert, Egen, 05:11:54, 2331) Gislerud Thomas, team Chillzone, 05:12:35, 2338) Lundin Stefan, 05:13:00, 2380) Granström Kent, Praktikertjänst AB, 05:15:33, 2402) Jernehed Martin, 05:17:00, 2404) Karlsson Anders, Team Karlsson, 05:17:00, 2450) Eriksson Jan, IFK Sala, 05:19:03, 2461) Aldrin Håkan, 05:19:43, 2464) Lithammer Hans, 05:19:53, 2468) Bäckebo Peter, 05:20:11, 2497) Nilsson Jörgen, 05:22:22, 2513) Edvardsson Tomas, 05:23:14, 2531) Gunnarsson Jens, 05:24:07, 2588) Löfberg Jonas, 05:28:11, 2589) Håkonsen Kim, 05:28:11, 2594) Siponen Harri, 05:28:32, 2604) Andersson Thorbjörn, 05:29:12, 2635) Gerdland Bo, Aktivis, 05:31:30, 2654) Johansson Sven-Olof, 05:33:02, 2673) Luchterhand Rickard, 05:34:42, 2678) Nahlén Joakim, AXA Sports Club, 05:35:13, 2679) Eriksson Lars, Malarenergi IF, 05:35:14, 2736) Modig Peter, 05:40:38, 2747) Andersson Thomas, 05:41:39, 2779) Hajyousef Hozan, Sala Heby Energi, 05:44:01, 2815) Stenberg Göran, 05:47:26, 2823) Andreasson Martin, 05:48:13, 2838) Vangbo Lars, Västerfärnebo AIK, 05:50:15, 2848) Johansson Gunnar, 05:51:32, 2849) Westberg Mikael, 05:51:32, 2868) Lindström Kenny, Netropolis, 05:53:33, 2923) Östensson Pär, Sälens IF, 05:57:27, 2957) Andersson Markus, Västerås, 06:01:44, 2957) Landegren Fredrik, 06:01:44, 2959) Pettersson Benny, Fagersta Södra IK, 06:01:47, 2960) Pettersson Filip, Fagersta Södra IK, 06:01:47, 2964) Johansen Tobias, Surahammars if, 06:02:00, 2979) Hedvall Bo, 06:04:02, 2986) Andersson Roger, 06:05:04, 3033) Appelqvist Thomas, Köpings CK, 06:13:25, 3040) Pettersson Stig, 06:15:32, 3041) Pettersson Robert, 06:15:33, 3086) Lund Jonathan, 06:23:46, 3090) Peth Martin, Bastuklubben, 06:24:42, 3119) Emet Joel, 06:29:17, 3120) Andersson Marcus, Bastuklubben, 06:29:18, 3121) Sjöö Mikael, Bastuklubben, 06:29:18, 3138) Morell Mika, 06:31:47, 3140) Andrén Thomas, 06:32:01, 3159) Wikström Ulf, 06:35:40, 3201) Djäknegård Christer, 06:50:56, 3224) Rosendal Daniel, 07:01:30, 3234) Leitner Heinz-Mikael, 07:07:31.

Cykelvasan Öppet Spår (damer): 1) Wallin Johanna, IBM-klubben, 03:30:13, 2) Bertlin Johanna, 03:35:36, 3) Lundberg Mari-Louise, Fredrikshofs CK, 03:40:02, 37) Johansson Amanda, 04:00:57, 44) Strömberg Bylund Maria, Fagersta Södra Ik, 04:03:41, 96) Carlsson Camilla, 04:20:50, 143) Berg Jenny, 04:31:52, 144) Ohlson Anki, IFK Sala, 04:31:53,155) Berg Katarina, 04:34:21, 170) Jakobsson Ulrika, Team Chillzone, 04:37:37, 183) Andersson Camilla, 04:38:20, 251) Johansen Linda, 04:48:45, 264) Näslund Mia, 04:49:51, 288) Fagerlund Anna, 04:52:16, 296) Berg Annika, 04:52:54, 298) Wallén Sara, 04:53:10, 311) Jörgensdotter Nilsson Emelie, Västerås Cykelklubb, 04:54:50, 368) Alfredsson Liza, Heds If, 05:00:34, 410) Spinnars Jeanette, 05:08:00, 421) Hedberg Annelie, axa sportsclub, 05:09:39, 450) Svärd Theres, 05:13:35, 473) Keskitalo Sinikka, 05:15:36, 493) Norkvist Johanna, Team Chillzone, 05:19:30, 583) Söderman Gerd, Aktivis, 05:31:32, 602) Luchterhand Veronica, 05:34:42, 621) Lindefalk Veronica, Västerås Trashers, 05:37:28, 654) Bergsköld Ronja, Legenderna, 05:41:36, 655) Andersson Åsa, 05:41:40,692) Werner-Erichsen Berit, 05:47:19, 712) Östling Karlsson Emma, 05:50:30, 828) Pettersson Annika, 06:07:16, 831) Jansson Linnea, 06:07:23, 837) Pettersson Camilla, 06:08:39, 899) Åberg Siponen Anneli, 06:22:59, 911) Stenberg Marita, 06:24:55, 924) Olsson Susanne, 06:27:12, 965) Wikström Petra, 06:35:39, 968) Hesslöw Jennie, 06:36:34,972) Lycke Sofia, 06:37:58, 1013) Nilsson Ann Cathrine, 06:50:47, 1015) Djäknegård Lena, 06:50:56, 1047) Larsson Inger, 07:07:49, 1060) Kihl Petra, 07:39:37.

Cykelvasan 45 (herrar): 1) Jäderberg Ola, 01:28:05, 2) Carlsson Mathias, 01:30:27, 3) Eriksson Fredric, Gävle CA, 01:32:14, 4) Söderberg Per, Västerås, 01:32:20, 41) Hall Jan-Owe, IFK Sala, 01:41:39, 44) Mattsson Anders, 01:42:43, 86) Larsson Magnus, 01:47:46, 114) Andersson Peter, 01:50:40, 132) Furulind Björn, 01:52:35, 160) Ullvin Per, 01:54:44, 167) Fensbo Chrisitan (DEN), IFK Sala, 01:55:01, 210) Nilsson Magnus, 01:57:34, 216) Opalinski Hans, 01:57:56, 257) Christensen Jan, Team Herbalife, 01:59:46, 290) Carlsson Björn, 02:01:01, 368) Sandgren Joel, 02:04:43, 387) Severin Thomas, Friskis & Svettis Västerås, 02:05:39, 388) Lundqvist Mats, 02:05:44, 397) Andersson Mats, 02:06:09, 411) Pettersson Sven-Olov, 02:06:41, 443) Möller Nicklas, 02:08:13, 467) Eriksson Leif-Åke, Åskebro CK, 02:09:13, 469) Forsström Lars, Fagersta södra IK, 02:09:14, 505) Eriksson Mats, 02:10:55, 530) Karlsson Micke, 02:12:37, 548) Gedin Daniel, 02:13:43, 565) Warholm Johan, 02:14:19, 567) Willén Mattias, 02:14:19, 590) Edman Morgan, Club ÅF, 02:15:24, 616) Eriksson Martin, Västerås CK, 02:16:21, 690) Södergren George, IFK Sala, 02:20:16, 712) Wretefelt Tobias, Hyrcenter, 02:21:12, 729) Hagelin Bengt, IFK Sala, 02:21:56, 766) Viggeby Joakim, 02:23:40, 772) Millberg Per-Olof, 02:24:00, 814) Nygren Lars, 02:26:22, 817) Ahlbäck Isak, 02:26:33, 818) Ahlbäck Jonas, 02:26:34, 847) Carlsson Per Erik, 02:28:09, 852) Landquist Uffe, 02:28:19, 900) Björk Kim, 02:31:51, 912) Skärås Bengt, 02:32:31, 919) Hedfors Peter, 02:32:57, 986) Atterbring Joacim, 02:38:00, 993) Hedlund Sture, 02:38:37, 1025) Nilsson Kent, 02:42:21, 1028) Stenström Anders, 02:42:43, 1048) Andersson Marcus, Lantmännen Maskin, 02:45:06, 1061) Eriksson Tony, 02:45:48, 1111) Einarsson Per-Olof, Fagersta OK, 02:52:33, 1191) Sundelin Adam, 03:09:08, 1192) Sundelin Kennet, Västerås CK, 03:09:11, 1215) Andersson Henrik, 03:13:51, 1216) Andersson Anton, 03:13:52, 1240) Grobosch Manfred, 03:26:28, 1258) Lindberg Nils, 03:40:07, 1265) Skottheim Bengt Olov, 03:46:34, 1286) Hagen Torger, 04:39:23.

Cykelvasan 45 (damer): 1) Schumann Susi, Ren Kost, 01:34:38, 2) Bolstad Hilde, 01:40:42, 3) Nyberg Maria, Dala-Järna IK, 01:43:52, 84) Hall Fensbo Janna, IFK Sala, 02:04:37, 101) Forsström Soile, Fagersta Södra IK, 02:06:19, 103) Pettersson Julia, 02:06:41, 105) Kihlström Victoria, IFK Sala, 02:06:48, 110) Granlund Åsa, 02:07:19, 115) Åhman Gun, Friskis och svettis Västerås, 02:07:56, 121) Mattsson Annelie, IFK Sala, 02:08:38, 127) Eriksson Tilda, Åskebro CK, 02:09:10, 181) Norell Maria, Noebergs ck, 02:14:19, 346) Gustavsson Irene, 02:26:04, 364) Nordström Katarina, 02:27:12, 366) Hellström Tarja, 02:27:15, 424) Persson Elsie, 02:31:58, 430) Andersson Karolina, 02:32:13, 542) Mattsson Linda, 02:39:54, 566) Carlsson Iréne, 02:42:17, 623) Wreeby Helena, Åskebro CK, 02:46:06, 633) Kankaanpää Nina, 02:47:42, 670) SPOVE AnnChalott, 02:52:03, 681) Einarsson Marianne, Fagersta OK, 02:52:32, 685) Nygren Ann-Sofie, 02:53:01, 695) Landquist Susanne, 02:54:13, 715) Parskog Agneta, 02:57:22, 718) Gislerud Helene, Team Chillzone, 02:57:41, 719) Gislerud Filippa, Team Chillzone, 02:57:42, 796) Sundelin Marie, Västerås CK, 03:09:11, 819) Enger Sällberg Frida, 03:12:18, 833) Fagerlund Eva, 03:14:47, 835) Bergkvist Ann Sofie, 03:15:00, 919) Schupp Marianne (GER), 03:48:06, 940) Albertson Hagen Agneta, 04:39:21.

Cykelvasan 30 (motion, herrar): 1) Dahlin Daniel, Ski Bike Run, 01:02:27, 2) Rosencrantz Lars, Aktivitus SC, 01:03:41, 3) Johansson Nils, IK Hakarpspojkarna, 01:10:44, 104) Nyberg Ola, NorbergsCK, 01:26:29, 110) Aldernäs Casper, 01:26:50, 134) Lindén Anton, Medåkers IF, 01:27:56, 167) Montelius Anders, 01:30:39, 200) Green Arvid, 01:32:38, 202) Sunesson Andreas, 01:32:41, 300) Naeslund Eliott, 01:37:16, 317) Bylund Ludvig, Fagersta Södra IK, 01:38:01, 343) Rastas Lundh Albin, 01:38:41, 347) Lundh Christer, 01:38:47, 353) Kumpula Axel, Kungsörs SK, 01:38:57, 356) Kumpula Markus, Kungsörs SK, 01:38:58, 369) Sternoff Fredric, Heds IF, 01:39:33, 398) Ohls Bouvin Hugo, Västerås CK, 01:40:47, 426) Ekman Anton, 01:41:24, 439) Svanfelt Arvid, ifk Sala, 01:41:54, 473) Myrelid Fredrik, 01:42:57, 481) Myrelid Filip, 01:43:18, 495) Eklund Jesper, 01:43:47, 496) Sorvari Veli-Matti, Heds IF, 01:43:48, 610) Matsegård Erik, 01:47:51, 615) Schartau Axel, Skultuna AIK, 01:47:58, 677) Eriksson Thomas, 01:50:11, 719) Smith Anthony, 01:51:50, 720) Smith Oscar, Västerås CK, 01:51:50, 725) Blömeke Ronnie, 01:52:02, 750) Holmqvist Peter, 01:53:00, 764) Olsson Johan, 01:53:13, 765) Olsson Linus, 01:53:13, 771) Mattsson Gustav, 01:53:18, 776) Sjöberg Anders, Kungsörs Sportklubb, 01:53:26, 795) Nilsson Liam, Ramnäs CK, 01:54:12, 795) Nilsson Robert, Ramnäs CK, 01:54:12, 817) Råstock Salmi Lenny, 01:54:45, 819) Råstock Mikael, 01:54:46, 823) Karlsson Gustav, Team Karlsson, 01:55:14, 825) Blom Kjell, 01:55:16, 829) Engström Oscar, 01:55:24, 860) Lidsell Rolf, 01:56:22, 919) Bylund Lars-Åke, Fagersta Södra IK, 01:58:27, 963) Twana Darin, 02:00:04, 1019) Tillander William, 02:02:40, 1082) Lilienberg Emil, 02:06:00, 1084) Rapp Hannes, Mamre Cycling Team, 02:06:02, 1085) Rapp Per-Anders, Mamre Cycling Team, 02:06:03, 1087) Styrsell Stephan, Sätra if, 02:06:13, 1088) Kellner Robert, 02:06:13, 1120) Malmberg Elias, 02:08:15, 1122) Malmberg Tommy, 02:08:20, 1233) Andrén Gustav, AXA Sports Club, 02:13:52, 1252) Pettersson Gustav, 02:14:50, 1253) Hammarqvist Ralf, 02:14:50, 1274) Eklind Tage, 02:16:09, 1293) Öström Andreas, 02:17:16, 1314) Grant Alex, 02:18:56, 1315) Cattani Viggo, 02:18:57, 1329) Särnholm Tobias, 02:19:58, 1335) Cattani Fredrik, 02:20:37, 1384) Green Harry, 02:23:07, 1427) Röder Erik, 02:26:28, 1428) Röder Joel, 02:26:28, 1447) Krantz Raul, 02:28:14, 1476) Trygg Albin, 02:31:26, 1494) Augustsson Tony, 02:34:01, 1532) Andersson Kim, 02:38:44, 1533) Andersson Ville, 02:38:44, 1566) Öström Niclas, 02:42:12, 1584) Sternoff Richard, Heds IF, 02:45:31, 1587) Karlstedt Kristoffer, Västerås CK, 02:46:38, 1616) Sternoff Henric, Heds IF, 02:51:16, 1631) Östgren Melker, 02:55:05, 1643) Schartau Carl Hugo, Skultuna AIK, 02:57:25, 1681) Sträng Magnus, 03:07:14, 1689) Olausson Alexander, 03:13:51.

Cykelvasan 30 (motion, damer): 1) Elofsson Ann, Mjölby CK, 01:10:11, 2) Skoglund Maria, Hässleholms CK, 01:16:24, 3) Rennermalm Jessica, Lima IF, 01:18:57, 49) Ekholm Ann, ifk Sala, 01:31:04, 52) Engkvist Sanna, Norberg, 01:31:21, 71) Saleback Linda, 01:32:49, 87) Naeslund Linda, 01:34:29, 191) Bouvin Maria, 01:41:39, 203) Mattsson Elsa, 01:42:00, 233) Lundquist Eva, 01:43:35, 238) Lageson Nålberg Susanna, Region Västmanland, 01:43:44, 253) Andersson Elisabeth, Medåkers IF, 01:45:03, 267) Myrelid Ann, 01:45:43, 294) Fridholm Lisa, 01:46:36, 387) Sorvari Karin, Heds IF, 01:52:02, 400) Jonsson Astrid, SAIK (Skultuna Allmänna Idrotts Klubb), 01:52:37, 400) Blömeke Jonsson Jennie, SAIK (Skutltuna Allmänna Idrotts Klubb), 01:52:37, 410) Holmqvist Malin, 01:53:00, 449) Flodström Elin, 01:54:48, 457) Schölin Katarina, 01:55:13, 458) Karlsson Carina, Team Karlsson, 01:55:15, 461) Engström Maria, 01:55:20, 462) Felldin Alva, Västerås ck, 01:55:20, 462) Felldin Helena, Västerås ck, 01:55:20, 497) Ekman Micaela, 01:57:13, 523) Haglund Tove, Ramnäs CK, 01:58:24, 524) Haglund Elin, Ramnäs CK, 01:58:25, 526) Bylund Lovisa, Fagersta Södra IK, 01:58:27, 541) Larsson Karin, 01:59:11, 562) Flodström Maria, 01:59:55, 673) Rapp Johanna, Mamre Cycling Team, 02:06:02, 679) Styrsell Julia, Sätra if, 02:06:10, 680) Lilienberg Caroline, 02:06:11, 768) Christensen My, 02:10:10, 834) Andrén Anna, AXA Sports Club, 02:14:07, 848) Chrisensen Katariina, Team Herbalife, 02:14:58, 929) Eklind Siri, 02:19:54, 938) Cattani Jenny, 02:20:38, 957) Malmström Ida, 02:22:40, 965) Widerström Jenny, 02:23:19, 967) Väisänen Ulrike, 02:23:21, 977) Green Camilla, 02:23:53, 1015) Röder Jenny, 02:26:31, 1030) Hållen Theresia, 02:28:13, 1068) Trygg Malin, 02:31:25, 1099) Augustsson Lovisa, Norbergs ck, 02:34:01, 1118) Ingemarsson Christina, 02:35:42, 1178) Öström Sofia, 02:42:11, 1205) Reuterhäll Margareta, 02:45:37, 1206) Borg Larsson Louise, 02:45:39, 1214) Karlstedt Jennie, 02:46:46, 1247) Hedlund Sternoff Marit, Heds IF, 02:51:17, 1284) Schartau Karin, Skultuna AIK, 02:57:25, 1285) Schartau Ebba, Skultuna AIK, 02:57:26, 1332) Sträng Agnes, 03:07:14, 1333) Sträng Malin, 03:07:41, 1334) Sträng Elin, 03:07:41, 1344) Olausson Gufler Vilda, 03:13:02, 1349) Olausson Gufler Loha, 03:13:50, 1383) Malmström Anna, 03:27:02, 1384) Malmström Irma, 03:27:03.

Ungdomscykelvasan (herrar): 1) Lindqvist Viktor, Kolmården Mtb, 59:32, 2) Ernstsson Joel, Finspångs CA, 59:33, 3) Friis Melvin, Team Swesports, 59:33, 22) Narkiniemi Gabriel, 01:01:19, 23) Czarnecki André, P 13-14 Norbergs CK, 01:01:20, 27) Hallgren Albin, 01:01:22, 58) Levin Niclas, 01:05:43, 77) Jonsson Gustav, Västerås CK, 01:11:28, 78) Morberg Isac, Västerås CK, 01:12:14, 85) Augustsson Anton, Norbergs ck, 01:13:58, 97) Kumpula Emil, Kungsörs SK, 01:16:17, 98) Åkerström Assar, 01:16:59, 135) Andersson Douglas, IFK Sala, 01:26:11.

Ungdomscykelvasan (damer): 1) Palmberg Linn, OK Hammaren, 01:03:53, 2) Hylén Tilda, Falu CK, 01:05:37, 3) Petersson Moa, Mjölby CK, 01:05:42