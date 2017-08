Grönvitt numret för stort i cupen – körde över Gideonsberg i semifinalen

Gideonsbergs tränare Lasse Öberg sa innan matchen att hans lag inte skulle komma ut och spela defensiv fotboll, det var offensiven som gällde – precis som i serien.

I serien har det inneburit 86 mål framåt på 16 matchen, mot länets bästa fotbollslag blev resultatet ett annat.

Det tog inte mer än tre minuter av semifinalen av Widerlöv Cup innan gästerna VSK Fotboll tagit ledningen med både 1–0 och 2–0. Den höga backlinjen visade sig lite väl övermodig och ställde till det gång på gång när ständigt löpande Allan Kosik, Adam Gyllsten och Alex de Carolis i Grönvitts tremannaanfall satte av i djupled.

Siffrorna i halvtid var 6–0 till VSK och det såg tungt ut för Gideonsberg som såg ut att få sota för Grönvitts två inledande förluster av höstsäsongen.

Men kanske var det så att överskattningen och känslan av att matchen var över smög sig på i VSK-läget. För efter att Kevin Custovic satt 7–0 när andra halvlek bara var en minut gammal så vaknade GIF till liv.

Backlinjen såg justerad ut, löpningarna betydligt intensivare och i takt med det började division 5-laget att vinna allt fler bollar på mittplan.

Ali Sultan petade in en retur, Marcus Nordh skruvade in en hörna bakom en ställd Alexander Lundin och Jonathan Barklund klippte till från utanför straffområdet och någon slags nerv letade sig in i matchen trots den kraftiga VSK-ledningen.

Matchen utvecklade sig mer till ett krig där den som ville mest i varje situation kom vinnande ur den med bollen – GIF växte allt mer.

Men när Simon Johansson ostört fick trycka in 8–3 till VSK så rann orken ut Gideonsberg.

MATCHFAKTA

Gideonsbergs IF–VSK Fotboll 3–11 (0–6)

Mål: 0–1 (2) Allan Kosik 0–2 (3) Adam Gyllsten 0–3 (15) Josef Akpinar 0–4 (22) Kevin Custovic 0–5 (24) Allan Kosik 0–6 (26) Allan Kosik 0–7 (46) Kevin Custovic 1–7 (52) Ali Sultan 2–7 (54) Marcus Nordh 3–7 (56) Jonathan Barklund 3–8 (69) Simon Johansson 3–9 (76) Simon Johansson 3–10 (80) Allan Kosik 3–11 (84) Allan Kosik