Här är årets heta fotbollssatsning – Veckans match i direktsändning: "Ger mindre klubbar chansen att visa upp sin klubb"

Veckans match är ett nytt koncept i Västmanland som inleds på lördag.

Först ut är prestigemötet mellan Kungsörs BK och Kolsva IF i division 4 Västmanland. Klubbar som Fagersta Södra, Forsby FF, Västanfors IF FK, Arboga Södra, Norbergs BK och Sala FF är redan också inplanerade att sända under säsongen. Och mer kan det bli under våren, hösten och sommaren.

– Vi nöjer oss inte med att bara visa matcherna, vi kommer också göra djupare reportage kring klubbarna. Det kan handla om historia, några speciella spelare eller speciella händelser i klubben genom åren, berättar Carl Juborg.

Sedan länge satsar Mittmedia Sport mycket på livesänd fotboll. Under säsongen sänder Sporten mängder av BK30:s matcher i Elitettan och VSK Fotbolls matcher i division 1.

Nu vill vi ge även de mindre länsklubbarna livesända matcher.

– Veckans match är ett lokalt koncept som ger mindre klubbar chansen att visa upp sin klubb och sin fotboll, säger Carl Juborg.

FAKTA/Här är hela matchlistan i Veckans match i i fotboll

21/4 Kungsörs BK-Kolsva, division 4

28/4 Sandviken-Fagersta, division 3 södra norrland

12/5 Forsby FF-Västanfors IF FK, div 2 mellersta svealand (dam).

11/5 Forsby FF-FC Västerås division 6 Västmanland (herrar)

15/5 Adolfsbergs IK–Arboga Södra IF, division 3 västra svealand

1/6 Norbergs BK-Forsby FF, division 6 Västmanland

2/6 Fagersta Södra–Sala FF, division 3 södra norrland

9/6 Yxhults IK–Arboga Södra IF, division 3 västra svealand

4/8 Säters IF-Fagersta Södra, division 3 södra norrland

25/8 Västanfors IF FK-Forsby FF, division 2 (dam)

15/9 Sala FF-Fagersta, division 3, södra norrland

Fler matcher kan tillkomma under säsongen. Det här är bara en lista på det vi i dagsläget kan utlova.