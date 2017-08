Syrianska till final i Widerlöv Cup – tog efterlängtad seger mot Skiljebo

Två seriekonkurrenter gjorde upp under onsdagskvällen när Syrianska IF tog emot Skiljebo. Gästerna gick förstås in i den här semifinalen som stora favoriter i och med sin topplacering i division 2 Norra Svealand – en serie där Syrianska ligger tvärsist.

Cupmötet blev dock en jämn historia, detta mycket beroende av att Skiljebo valde att komma till start med flera juniorer. Ett reservbetonat SSK hamnade också i rejäl brygga när Syrianska utnyttjade edet långa stunder svaga försvarsspelet.

Först slog Nikola Durovic in en retur som innebar 1–0. En stund senare kunde en omarkerad Ayoub Abassi utöka hemmalagets ledning till 2–0. I det skedet av matchen hade Syrianska ganska bra koll på handlingarna, trots att Skiljebo tilläts ha mycket av bollinnehavet.

Jamaal Raage gav dock gästerna en biljett tillbaka in i matchen när han med ett kanonskott från distans prickade in 1–2-reduceringen i slutet av den andra halvleken.

Men det här var Syrianskas match och stora möjlighet till upprättelse. I en ganska avslagen och tråkig andra halvlek lyckades hemmalaget också hålla undan till seger. Skiljebo hade aldrig den offensiva finess som krävdes för att luckra upp hemmaförsvaret.

Därmed är Syrianska klart för final i Widerlöv Cup. Där ställs man nu mot storfavoriten VSK Fotboll.

MATCHFAKTA/Syrianska IF–Skiljebo 2–1 (2–1)

Mål: 1–0 (13) Nikola Durovic, 2–0 (35) Ayoub Abassi, 2–1 (39) Jamaal Raage