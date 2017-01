Förre VI-stjärnan lämnar danska toppklubben – får inte nytt kontrakt

Läs också: Förre VI-stjärnan valde bort pengarna – för CL-spel

Utan landslagserfarenhet togs Elin Lindén ut som OS-kvalreserv för blågult. Därefter gick VästeråsIrsta-stjärnan, fostrad i Arboga, till danska toppklubben Midtjylland.

Hon skrev på under omtalade former, då ett jobb vid sidan av handbollen skrevs in i kontraktet, vilket ansågs kunna vara en möjlighet att kringgå lönetaket i ligan.

Men nu är tiden i Midtjylland snart över. Kontraktet går ut i sommar och det kommer inte att förlängas, skriver klubben i ett pressmeddelande i samband med att de gjort klart med Annika Jakobsen på samma position.

Var karriären fortsätter återstår att se.