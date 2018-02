Hansdotter efter OS–cirkusen och det efterlängtade guldet: "Norberg betyder otroligt mycket"

Hon har varit högt upp på pallen många gånger under säsongen men det största målet har varit OS i Pyeongchang, Sydkorea. Det dröjde tre mästerskap till Frida Hansdotter fick sitt OS–guld under damernas slalom. Och som om inte det var nog så gjorde hon även säsongsbästa i storslalom under mästerskapet.

– För mig har det varit helt fantastiskt. Att få det här guldet är en dröm som har blivit sann. Det är klart att det betyder mycket. Jag har alltid varit i toppen de senaste fem åren och det var väl min dag helt enkelt, säger hon.

Numera bor hon i Fagersta men hon är trogen sin hemort Norberg. Det är även där hon kommer att hyllas efter guldbragden den andra mars.

– Norberg betyder så otroligt mycket för mig och även Fagersta. Det ska bli skönt att komma hem och känna lite hemmakänsla, säger hon.

Känns det som har överträffat dig själv?

– Ja det har jag absolut. Att jag får göra mitt bästa storslalom resultat och gå in med den härliga känslan och ta med mig det inför slalomen med det självförtroendet har varit fantastiskt. Det ska bli skönt att dela det med dom där hemma, säger hon.