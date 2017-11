Historisk start för Nilsson Lindelöf när Zlatan gör comeback

Victor Nilsson Lindelöfs start på sejouren i Manchester United har inte varit överdrivet lyckad. Hittills har det bara blivit två inhopp i Premier League medan han fått starta ett par matcher i Champions League och i ligacupen.

Men när det under lördagskvällen är dags för United att välkomna Newcastle till Old Trafford står det klart att José Mourinho väljer att slänga in Nilsson Lindelöf från start efter att han hyllats för sina insatser under VM-kvalet den senaste veckan.

Västeråssonen tar plats som en av två mittbackar i Mourinhos startelva bredvid Chris Smalling.

Samtidigt som "Vigge" gör sin första historiska start i Premier League stod det klart att Zlatan Ibrahimovic gör comeback efter sin skada och tar till att börja med plats på bänken.