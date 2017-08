Sverige säkrade gruppsegern i Ivan Hlinka Memorial – nu väntar Kanada i semifinal

Varken USA, Tjeckien eller Schweiz orkade rå på det svenska laget under gruppspelet av Ivan Hlinka Memorial.

Efter att Sverige krossat USA och Tjeckien blev det en jämnare match mot Schweiz när svenskarna säkrade gruppsegern. Men precis som i de två tidigare matcherna var det motståndarna som tog ledningen genom ett tidigt ledningsmål. Den här gången var det Sandro Schmid som överlistade Timråmålvakten Jakob Hellsten.

Ett snabbt kvitteringsmål från Adam Ginnings klubba följdes sedan upp av 2–1-målet från Jonatan Berggren som såg till att Sverige var i ledningen efter den första perioden.

Knappt två minuter in i den andra perioden kunde Sverige utöka ledningen då Samuel Fagemo, som gjort flest mål av alla i turneringen, skickade in sitt femte mål för turneringen framspelad av Adam Boqvist, till vardags i Brynäs. Timråtalangen Filip Hållander kunde sedan forcera in 4–1 efter en tilltrasslad situation framför Schweiz målvakt. Att Schweiz sedan reducerade knappa minuten senare var av mer akademisk karaktär då Sverige kunde räkna in ytterligare en seger i protokollet.

Efter tre raka segrar i gruppspelet väntar nu semifinal för Sverige på fredag. Där står Kanada för motståndet.

Läs också: Småkronorna överlägsna i Ivan Hlinka Memorial även i andra matchen – krossade värdnationen

Sverige–Schweiz 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)

Första perioden: 0–1 (3.32) Sandro Schmid (Jeremi Gerber, Stephane Patry), 1–1 (4.27) Adam Ginning (Jonatan Berggren), 2–1 (8.23) Jonatan Berggren (David Gustafsson).

Andra perioden: 3–1 (21.39) Samuel Fagemo (Adam Boqvist), 4–1 (33.29) Filip Hållander (Lukas Wernblom, Adam Boqvist), 4–2 (34.16) Mathieu Vouillamoz (Valentin Nussbaumer)

Skott: 34–29 (17–5, 11–8, 6–13)

Utvisningar, Sverige: 3x2 minuter.

Utvisningar, Schweiz: 1x2 minuter.

Domare: Adam Kika, Daniel Prazak.

Publik: 200.