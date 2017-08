Alexander "The Mauler" Gustafsson utvecklar tobaksprodukt: "Snus är en passion för mig"

Alexander Gustafsson är känd för sina framgångar i MMA.

Men vid sidan om sina fajter i oktagonen uppskattar 30-åringen från Arboga att avnjuta en snus. Något som nu har lett till att han har tagit fram en egen snussort. En process som pågått i över ungefär ett år.

– Det är ett sätt för mig att koppla av, att ta en snus och en kaffe. Man måste leva lite också. För mig är det kvalité, säger han till Sportbladet och fortsätter:

– Det är en stor ära. Snus är en passion för mig; att få vara med i karusellen och ha ett eget snus … det känns stort. Det ska bli kul att se vad andra tycker. Jag uppskattar all kritik, bra och dålig.

Tillsammans har Gustafsson och Swedish Match tagit fram tre nya snusprodukter under namnen General och Göteborgs Rapé One. Och "The Mauler" bemöter redan nu eventuell kritik om att elitidrottare inte ska marknadsföra nikotinprodukter:

– Det finns kritiker överallt, det är något man får leva med. Jag tänker så här: Vi har en stor skara snusare i Sverige, det är tradition och kultur för oss och så länge man är över 18 år så är det klart man ska få snusa. Jag ser heller inget negativt med att vara idrottsman och ta en snus. Jag har ju själv gjort det väldigt länge, säger han till Sportbladet.