Lilla Mälarcupen – här är alla resultat för de lokala brottarna

RESULTAT LILLA MÄLARCUPEN

Pojkar 35kg3. Viscan Omarov, Västerås BK

Pojkar 38kg3. Kevin Englund, Kolsva IF Brottning5. Liam Andersson, Norbergs Brottarklubb6. Arvid Samuelsson, Heby BK6. Sergei Popovic, Västerås BK

Pojkar 42kg2. Ali Ahmed, Västerås BK

Pojkar 47kg5. Charlie Sand, Kolsva IF Brottning7. Andrej Popovic, Västerås BK

Pojkar 53kg2. Vilhelm Larsson, Arboga AK6. Gustav Wagner, Heby BK

Pojkar 59kg1. William Eriksson, Kolsva IF Brottning2. David Kuszli, Kolsva IF Brottning

Ungdom 63kg5. Hosin Aqubi, Västerås BK9. Adlan Omarov, Västerås BK

Senior 65kg7. Siamak Sia, Norbergs Brottarklubb9. Saffiulah Husseini, Västerås BK

Senior 74kg2. Khalid Kerchiev, Västerås BK

Senior 86kg10. Tommy Sand, Kolsva IF Brottning

Knattar 26kg3. Yousef Ahmed, Västerås BK

Knattar 29kg4. Vincent Marlowe, Västerås BK

Knattar 32kg5. Tomi Posio, Västerås BK6. Teodor Larsson, Arboga AK

Knattar 35kg4. Theo Englund, Kolsva IF Brottning

Knattar 42kg4. Harry Eriksson, Västerås BK5. William Ahlen, Västerås BK6. Gustav Eriksson, Heby BK

Knattar 47kg1. Arvid Ludvigsson, Västerås BK

Flickor yngre 29kg1. Nova Höglund, Norbergs Brottarklubb7. Lovis Englund, Kolsva IF Brottning

Flickor yngre 32kg5. Sofie Stenberg, Västerås BK7. Märta Klinga, Heby BK8. Althea Höglund, Norbergs Brottarklubb

Flickor yngre 35kg2. Allis Bergholm, Kolsva IF Brottning3. Julia Lundh, Kolsva IF Brottning4. Nathalie Andreasson, Kolsva IF Brottning

Flickor yngre 38kg5. Wilma Andersson, Kolsva IF Brottning

Flickor äldre 40kg1. Nelly Höglund, Norbergs Brottarklubb

Flickor äldre 44kg2. Medea Höglund, Norbergs Brottarklubb6. Nova Lundgren, Arboga AK

Flickor äldre 48kg6. Elin Nyström, Kolsva IF Brottning7. Engla Ekman, Kolsva IF Brottning

Flickor äldre 52kg2. Emelie Sand, Kolsva IF Brottning5. Ella Martinsson, Norbergs Brottarklubb

Kvinnor ungdom 60kg2. Johanna Wagner, Heby BK