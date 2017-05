Mittmediajournalister nominerade till pris – kan bli årets lokalsportjournalist: "Galet glad"

Folket har gjort sina val. De har tagit fram kandidaterna till Guldskölden, som delas ut av supportersajten Svenskafans. Det som ska röstas fram är de främsta sportjournalisterna inom nio olika kategorier.

Båda de Mittmedia-nominerade är det inom kategorin "årets lokalsportjournalist".

Den ena av dem, Elena Lövholm, kom från SVT till Nerikes Allehanda-redaktionen så sent som i februari – men har fått en raketstart hos sin nya arbetsgivare.

– Det här är ju en helt ny tillvaro för mig. Sett till det fotbollsmässiga som trots allt är ganska centralt för min del, så är det sjukt intressant att gå från att bevaka hela allsvenskan med ett helikopterperspektiv till att lägga allt krut som går på att veta precis allt om ett enda lag, säger hon.

– Jag har verkligen massor kvar att lära mig, men är galet glad att få en nominering såhär mitt under resans gång, säger hon.

Stisse Åberg arbetar främst för Gefle Dagblad och Arbetarbladet i Gävle, och är en av de trogna pjäserna och vann bland annat pris av Four Four Two som årets fotbollskrönikor 2011.

– Att vara lokal är att vara lojal mot det viktigaste – sin läsekrets, säger han.

– Jag känner energi för nya utmaningar att berätta och skildra det som glöms bort.

Övriga nominerade i kategorin "årets lokalsportjournalist" är Markus Wulcan på GT, Ole Törner på Skånesport och Tomas Nilsson på Helsingborgs Dagblad.

En annan Mittmediabekant, Ö-vikssonen Jonatan Lindquist, som numera arbetar med NHL för Viasat, är nominerad som årets sportreporter.

