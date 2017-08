Flera hemmasegrar i Silverman – här är alla resultat från lördagens tävling

Medeldistans

Damer/Flickor Medeldistans Senior

1) Jenny Nilsson, Dalregementets IF, 04:35:21, 2) Nathalie Säfsten, Skövde Triathlonklubb, 04:53:52, 3) Isabella Knutsson, SOK Knallen, 04:56:30, 4) Frida Cronqvist, Stockholm City Triathlon, 05:04:25, 5) Johanna Dahlqvist, SPIF Triathlon, 05:05:55, 6) Helen Remnås, Norrköping Triathlon, 05:08:15, 7) Jenny Asplund, Hudik Triathlon Klubb, 05:36:13, 8) Kristin Göransson, AXA Sports Club, 05:37:51.

Damer/Flickor Medeldistans Motion

1) Anna Westlund, Enebyberg, 05:19:41, 2) Erin Gilson, IF Linnéa, 05:30:06, 3) Lena Tengstrand, Lidingö Triathlon, 05:33:07, 4) Anna Forsgren, IFK Sala, 05:35:18, 5) Emma Nilsson Tengstrand, Lidingö Triathlon, 05:36:13, 6) Cecilia Roos, AXA Sports Club, 05:47:44, 7) Michelle Åkerström, Stockholm CK, 05:52:25, 8) Helena Åkerlind, Väsby SS Triathlon, 06:08:22, 9) Sofia Aronsson, LG IF, 06:13:02, 10) Madelen Hermelin, Storvretagymnasterna, 06:17:34, 11) Malin Tornberg, Triathlontjejer, 06:17:35, 12) Marie Thorell, 06:21:52, 13) Zandra Tornstam, IK Fyris/Triathlon, 06:23:51, 14) Malin Sjans, Qwarnsvedens Triathlonklubb, 06:24:44, 15) Jessica Åhlén Sandblom, 06:27:14, 16) Mikaela Lindvall, Västerås Löparklubb, 06:27:25, 17) Lise-Lotte Öhrström, Dalarö Sportklubb, 06:32:08, 18) Annika Rubensson, Vallentuna CK, 06:33:11, 19) Camilla Carlsson, Västerås, 07:08:39.

Damer/Flickor Medeldistans Junior 18-19

1) Sofia Ander, IFK Sala, 05:10:57,

Damer/Flickor Medeldistans Masters 35-39

1) Elin Genneby, IFK Sala, 04:42:12, 2) Ann Tufvander, Stockholm City Triathlon, 04:52:59, 3) Brita Stenvall, IF Mantra Sport, 04:59:10, 4) Erica Gjälby, Simklubben ENA, 05:32:27, 5) Katarina Waniewska, AXA Sports Club, 05:43:41, 6) Tove Anger, Örebro AIK, 06:09:49.

Damer/Flickor Medeldistans Masters 40-44

1) Gunilla Cedergren, AXA Sports Club, 04:43:01, 2) Jenny Sundberg, IF Mantra Sport, 05:10:50, 3) Emma Maclean-Bergqvist, IFK Sala, 05:25:16, 4) Pernilla Lagergren, Norra Stockholm Endurance, 05:28:09, 5) Sofia Persson Björk, Terrible Tuesdays Triathlon Club, 05:31:05, 6) Linda Burgren, AXA Sports Club, 05:42:47, 7) Anja Lidgren Hannerz, Race & Shine Sports Club, 05:44:59, 8) Tanja Brantéus, Stockholm City Triathlon, 05:49:22, 9) Catharina Schön, Knivsta CK, 06:06:47, 10) Kristina Palm, AXA Sports Club, 06:10:12.

Damer/Flickor Medeldistans Masters 45-49

1) Carina Forsberg, I 2 IF Karlstad, 05:17:16,

Damer/Flickor Medeldistans Masters 50-54

1) Siv Liedholm, Formtopp IF, 06:08:57

Damer/Flickor Medeldistans Masters 55-59

1) Monica Sjans, Qwarnsvedens Triathlonklubb, 05:56:42

Herrar/Pojkar Medeldistans Senior

1) Kim Harju, Helsinki Triathlon, 03:56:16, 2) Kristian Ek, Terrible Tuesdays Triathlon Club, 04:06:16, 3) Richard Bräckvall, Föreningen Peking Athletes, 04:08:40, 4) Rasmus Enlund, Västerås Simsällskap, 04:15:47, 5) Rickard Norberg, Stockholm City Triathlon, 04:19:03, 6) Tobias Wallin, I 2 IF Karlstad, 04:20:06, 7) Jonas Langman, IF Mantra Sport, 04:23:28, 8) Oskar Larsson, Örebro AIK, 04:25:25, 9) Lucas Scridelli, Triathlon Syd, 04:39:38, 10) Patrik Sjörs, Qwarnsvedens Triathlonklubb, 04:50:08, 11) Fredrik Antevik, Norra Stockholm Endurance, 05:06:29, 12) Nicklas Jonsson, Söderhamns Skärgårds Multisportförening, 05:18:36.

Herrar/Pojkar Medeldistans Motion

1) Rickard Ödgren, IK Fyris/Triathlon, 04:38:38, 2) Mikael Larsson, SLK Oxelösund, 04:44:44, 3) Claes Bång, AXA SC, 04:44:49, 4) Simon Bergroth, Gävle Triathlon Klubb, 04:46:16, 5) Anders Hellman, AXA Sports Club, 04:47:07, 6) David Alsmarker, 04:47:25, 7) Joakim Cejie, 04:50:52, 8) Jimmy Planting-Bergloo, Spånga, 04:51:18, 9) Robert Sunnerberg, Lövstalöt, 04:52:05, 10) Joel Ottosson, Consoden IdrottsTeam, 04:55:39, 11) Johan Fahlström, IFK Sala, 04:56:54, 12) Jan Lindkvist, Mora Cykelklubb, 04:57:44, 13) Petter Björkman, Uppsala, 04:58:17, 14) Richard Kilholm Lindström, IFK Sala, 05:02:48, 15) Krister Nilsson, IF Maquet, 05:03:23, 16) Mikael Ajax, 05:04:55, 17) Håkan Molander, IK Fyris/Triathlon, 05:06:34, 18) Richard Hjerpe, Frövi, 05:07:24, 19) Johan Pettersson, IF Mantra Sport, 05:09:23, 20) Thomas Tallroth, Uppsala, 05:11:42, 21) Per Stuvemark, IFK Sala, 05:11:48, 22) Janne Immonen, SLK Oxelösund, 05:14:56, 23) Mats Silversten, Strömsholms Simsällskap, 05:15:50, 24) Thomas Watter, Snotrockets Endurance Society, 05:16:10, 25) Peter Hultman, MTB Täby, 05:18:45, 26) Daniel Jarting, 05:18:56, 27) Pierre Lavaine, 05:19:17, 28) Magnus Lundqvist, Fredrikshof IF CK, 05:20:50, 29) John Mellbin, IFK Sala, 05:20:59, 30) Johan Olsson, Autechre Tri Repetae, 05:24:04, 31) Howard Leamon, Sala, 05:24:24, 32) Nicklas Nordahl, Team Gryta Tri, 05:24:45, 33) Erik Norin, Hassela IF, 05:25:35, 34) Mattias Gyllenswärd, STRÄNGNÄS, 05:25:57, 35) Thomas Bergstrand, Ericsson Stockholm IK, 05:26:10, 36) Steve McKeever, 05:26:39, 37) Andre Lagrange, Storvreta IK, 05:29:06, 38) Reine Gunnarsson, 05:29:30, 39) Mattias Danielsson, IK Fyris/Triathlon, 05:31:36, 40) Farzad Hakim, AXA Sports Club, 05:33:06, 41) Fredrik Bergman, Utbrytarna SK, 05:34:24, 42) Roger Hytönen, IFK Sala, 05:35:18, 43) Tomas Lundberg, 05:36:08, 44) Markus Magnell, 05:40:04, 45) Rickard Nisses-Gagnér, Helsingborg, 05:42:21, 46) Patrik Järgården, 05:43:22, 47) Simon Jormelin, ÅBY, 05:46:38, 48) Johan Haals, Stockholm CK, 05:47:39, 49) Daniel Nisses-Gagnér, Uppsala, 05:51:10, 50) Erik Sennersten, Enskede, 05:54:25, 51) Robert Östberg, 05:54:30, 52) John Öhman, Tyresö, 05:55:09, 53) Mikael Köhn, Enhörna IF, 05:55:35, 54) Christer Öhrström, Dalarö Sportklubb, 05:58:36, 55) Henrik Edsparr, Lonesome Runners, 06:01:08, 56) Johan Magnusson, Vaxholm, 06:01:53, 57) Robin Nordgren, Extrobinary, 06:02:30, 58) Niklas Ljung, 06:04:22, 59) Stefan Bäckström, Saltsjö-Boo, 06:06:35, 60) Jan-Erik Almkvist, Västerås Cykelklubb, 06:08:02, 61) Kim Björk, Kim Björk, 06:08:04, 62) Bo Wikman, Hudik Triathlon Klubb, 06:10:27, 63) Andreas Nordlund, 06:11:54, 64) Jesper Widman, Stocksund, 06:13:00, 65) Stefan Hermelin, Storvretagymnasterna, 06:17:37, 66) Sune Carlsson, OK Hällen, 06:18:24, 67) Jonas Stridsberg, IFK Sala, 06:18:59, 68) Mikael Andreasson, 06:21:41, 69) Olle Paulsson, Storvreta IK, 06:23:51, 70) Dariusz Fojt, Västerås, 06:27:12, 71) Stefan Roxenby, 06:29:54, 72) Felix Engström, Heby AIF, 06:36:53, 73) Anders Willart, 06:37:13, 74) Petter Steen, 07:11:48,

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 35-39

1) Joacim Bygg, IFK Sala, 04:27:26, 2) Teun van Dooren, AXA Sports Club, 04:27:43, 3) Christer Jonsson, Hudik Triathlon Klubb, 04:53:13, 4) Jon - Erik Bäckström, Linköpings Triathlonklubb, 04:56:17, 5) Johan Olsson, AXA Sports Club, 04:57:27, 6) Oscar Larsson, IK Fyris/Triathlon, 05:15:25, 7) John Dahlén, Hudik Triathlon Klubb, 05:25:27, 8) Richard Duncan, Athletic Club Saltlake, 05:40:40, 9) Daniel Zakrisson, IFK Sala, 05:44:11.

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 40-44

1) Fredrik Haglund, Västerås Simsällskap, 04:06:43, 2) Sofus Kreutzmann, Lidingö Triathlon, 04:13:35, 3) David Wikström, Västerås Cykelklubb, 04:16:57, 4) Magnus Linder, Västerås Cykelklubb, 04:20:58, 5) Claes Wikdahl, Terrible Tuesdays Triathlon Club, 04:22:57, 6) Patrik Thalen, IFK Sala, 04:23:51, 7) Daniel Överfjord, Västerås Cykelklubb, 04:26:14, 8) Christian Karlberg, Ekängens IF, 04:29:06, 9) Robert Liljeqvist, Stockholm City Triathlon, 04:44:52, 10) Johnny Schneider, Race & Shine Sports Club, 04:51:42, 11) Jon Söderberg, IFK Sala, 05:16:08, 12) Mikael Matsson, IFK Sala, 05:20:00.

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 45-49

1) Fredrik Svanberg, Västerås Cykelklubb, 04:21:22, 2) Christian Nyberg, Tierps CK, 04:25:58, 3) Anders Lång, Västerås Simsällskap, 04:32:38, 4) Niclas Uppsten Rydell, IF Mantra Sport, 04:37:27, 5) Johan Stendahl, IK Fyris/Triathlon, 04:38:12, 6) Mattias Folkesson, Örebro AIK, 04:38:53, 7) Mattias Lidgren, Race & Shine Sports Club, 04:46:21, 8) Daniel Schön, IK Fyris/Triathlon, 04:52:37, 9) Philip af Robson, Stockholmspolisens IF Triathlon, 04:53:59, 10) Robert Gouffrich, Väsby SS Triathlon, 05:32:55,

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 50-54

1) Daniel Lavén, AXA Sports Club, 04:26:57, 2) Björn Tunemalm, Stöcke TS Järnet, 04:38:01, 3) Janne Johnsson, Umara Sports Club, 04:38:31, 4) Carl Lindgren, Stockholmspolisens IF Triathlon, 04:45:31, 5) Håkan Rindegren, IK NocOut.se, 04:46:01, 6) Johan van der Schoot, Fredrikshof IF CK, 04:46:39, 7) Lennart Peterson, 3City Triathlon, 05:12:28, 8) Patric Wallin, IFK Sala, 05:21:54, 9) Stefan Wallin, Dalregementets IF, 05:23:47.

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 55-59

1) Per-Anders Axlund, Hudik Triathlon Klubb, 04:49:13, 2) Lars-Åke Axlund, Hudik Triathlon Klubb, 05:12:05, 3) Anders Hagestam, Fredrikshof IF CK, 05:18:32.

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 60-64

1) Otto Lagström, Storvreta IK-skidor, 06:53:15,

Herrar/Pojkar Medeldistans Masters 65-69

1) Johan Isacson, Fredrikshof IF CK, 06:24:51,

Damer/Flickor Medeldistans Stafett

1) The Mountain Goats, 04:20:37, 2) Sauna Sisters, 04:32:07, 3) Team Lag 1, 05:20:33, 4) Team Barkskog, 05:21:30.

Herrar/Pojkar Medeldistans Stafett

1) IFK Sala, 04:08:25, 2) TeamHerman o Tullhult, 04:09:04, 3) Team Eyjafjallajökull, 04:28:13, 4) Team Kennet & co, 04:36:45, 5) Team Widar3, 04:42:47, 6) Tre Gringos, 05:00:11, 7) Team Rapps tjejer, 05:11:22, 8) Team EKTK, 05:22:00.

Sprintdistans

Damer/Flickor Sprintdistans Tävling

1) Jessica Nordström, IFK Sala, 01:35:35, 2) Caroline Zandin, Norra Stockholm Endurance, 01:44:04, 3) Karin Stridsberg, IFK Sala, 02:01:16.

Damer/Flickor Sprintdistans Motion

1) Ann-Kristin Lundin, 01:44:35, 2) Karin Larsson, IFK Sala, 01:45:36, 3) Malin Storm, AXA Sports Club, 01:48:05, 4) Marie Cederberg, Västerås Cykelklubb, 01:48:07, 5) Camilla Larsson, OK Hällen, 01:49:22, 6) Sara Pettersson, MåBra Rehab Motala, 01:51:05, 7) Lena Flodin, Mariefred, 01:52:58, 8) Marie Lövgren, 01:53:09, 9) Ellinor Wallin, Falun, 01:54:05, 10) Catharina Alm, IK Fyris/Triathlon, 01:55:41, 11) Maria Argentea, 01:56:26, 12) Linda Södergren, Västerås Cykelklubb, 01:57:35, 13) Katarina Struwe, Saltarö Joggers Triathlonklubb, 01:57:39, 14) Hanna Richter, 01:57:56, 15) Taina Lehtonen, 01:58:25, 16) Fridha Söderqvist, Hallstahammar, 01:59:37, 17) Anna Olli, Uppsala, 02:00:09, 18) Janette Staflin, Romfartuna GIF, 02:00:20, 19) Jessica Jäderlund, Lidingö, 02:00:50, 20) Emma Lantz, IFK Sala, 02:00:54, 21) Maria Hofberg, Silvköparen, 02:01:32, 22) Trine Raustein, Enköping, 02:02:04, 23) Åsa Källberg, Fibra, 02:02:34, 24) Cissi Lööv, Enköping, 02:05:01, 25) Stina Forsberg, Team Seriös, 02:05:29, 26) Belen Valcarce, Ericsson Stockholm IK, 02:05:30, 27) Maria Iggbom, Enköping, 02:06:42, 28) Maud Waltersson, Norrköpings triathlon, 02:06:43, 29) Karin Hultén, 02:07:15, 30) Helen Nilsson, Team Sky Blue, 02:09:25, 31) Louise Andersson, Vallentuna CK, 02:10:04, 32) Evelina Aldén, TYRESÖ, 02:10:40, 33) Barbara Skogtjärn, Södertälje, 02:13:11, 34) Maja Åström, Gävle Triathlon Klubb, 02:15:25, 35) Anneli Dunér, 02:23:49, 36) Jenny Havela, 02:24:15, 37) Fanny Månsson, Team Seriös, 02:25:21, 38) Carina Börjesdotter, 02:29:20, 39) Jessika Havela, Sala, 02:30:18, 40) Veronica Hammarstedt, 02:31:12, 41) Malin Forsberg, Team Seriös, 02:31:35, 42) Johanna Grönkvist, Team Seriös, 02:40:04, 43) Britt Havela, 02:45:03.

Herrar/Pojkar Sprintdistans Tävling

1) Elias Rapp, Västerås Simsällskap, 01:22:45, 2) Gustav Järvenson, Umeå Simsällskap, 01:25:07, 3) James Archer, Lilla Almby IF, 01:25:17, 4) Albin Johansson, Sätra if, 01:25:58, 5) Andreas Ringvall, IFK Sala, 01:26:52, 6) Magnus Svensson, Simklubben ENA, 01:28:52, 7) Anders Olofsson, Hallstahammars skid och friidrottsklubb, 01:31:59, 8) Carl Bodin, IK Fyris/Triathlon, 01:36:20, 9) Axel Joerö, IK Fyris/Triathlon, 01:37:13, 10) Magnus Ström, Sandvikens CK, 01:39:15, 11) Torbjörn Westerlund, IFK Sala, 02:05:15.

Herrar/Pojkar Sprintdistans Motion

1) Ola Höiden, Stockholm Multisport Klubb, 01:27:49, 2) Pål Skogtjärn, Södertälje, 01:32:49, 3) Adam Larsson, Valbo, 01:33:00, 4) Eric Lagerström, Garphyttans IF, 01:33:53, 5) Niklas Eriksson, Ljusdal CK, 01:34:33, 6) Anders Boqvist, Västerås Cykelklubb, 01:34:36, 7) Tom Ommeren, 01:35:05, 8) Niclas Andersson, IFK Sala, 01:35:11, 9) Henrik Ivarsson, Sollentuna, 01:35:26, 10) Henrik Emilsson, MIF Örebro kommuns personalförening, 01:36:00, 11) Marcus Svensson, Team Onion, 01:37:14, 12) Jean-François Dejardin, Concord club triathlon saint saulve, 01:37:21, 13) Christian Krekula, 01:38:13, 14) Adam Lennell, SMK Tierp, 01:38:37, 15) Glenn Jäderlund, Lidingö, 01:38:44, 16) Mattias Thelander, Team EKTK, 01:38:45, 17) Marcus Bjarnevi, AstraZeneca IF, 01:39:00, 18) Anders Olofsson, Oxvreten SK, 01:39:01, 19) Mats Bratteby, Uppsala, 01:39:05, 20) Anders Eriksson, IFK Sala, 01:41:03, 21) Niklas Norling, Gävle Triathlon Klubb, 01:41:18, 22) Mattias Halt, IFK Sala, 01:41:34, 23) Martin Karlsson, 01:41:34, 24) Edvin Hansson, 01:42:05, 25) Andreas Lundén, Västerås, 01:42:26, 26) Richard Lain, Richard Lain, 01:43:15, 27) Michael Tagel, 01:43:58, 28) Andreas Södergren, AXA Sport Club, 01:43:59, 29) Fredrik Lindblom, IFK Sala, 01:45:15, 30) Magnus Alm, 01:45:47, 31) Micke Liljemark, IFK Sala, 01:45:50, 32) Lee Good, Sala, 01:46:11, 33) Erik Elmsäter, 01:47:34, 34) Jimmie Eriksson, Västerås, 01:48:57, 35) Daniel Hofberg, Silvköparen, 01:48:58, 36) Patrik Karén, Team EKTK, 01:49:08, 37) Rasmus Lööv, Enköping, 01:49:24, 38) Fredrik Westling, Team EKTK, 01:49:36, 39) Gunnar Wide, Huddinge, 01:50:56, 40) Jörgen Isacsson, Nordic Military Training, 01:50:59, 41) Martin Ljungberg, Sala, 01:51:28, 42) Björn Hedberg, Mälarhöjden, 01:52:49, 43) Jannis Haimanas, 01:53:28, 44) Andreas Brännström, 01:54:30, 45) Leo Jovanovic, Eskilstuna IK Triathlon, 01:55:54, 46) Johan Aspersand, Sala, 01:56:24, 47) Anders Jansson, IFK Sala, 01:56:29, 48) Christer Gustafsson, IFK Sala, 01:57:40, 49) Fredrik Johansson, IFK Sala, 01:57:44, 50) Peter Sjöström, sala, 02:00:03, 51) Lars-Gunnar Aufrecht, Västerås Simsällskap, 02:03:10, 52) Tomas Gauffin, SNO, 02:06:05, 53) Janne Koskinen, Västerås, 02:07:29, 54) Peter Andersson, 02:08:17, 55) Fredrik Ljungblad, Täby, 02:08:42, 56) John La, Västerås, 02:22:54, 57) John-Filip Lundin, Uppsala, 02:24:08,

Damer/Flickor Sprintdistans Stafett

1) PRO Ironladies, 01:35:37, 2) Emmylund Dam, 01:43:54, 3) Team Nolåkers, 01:46:06, 4) Team Wiklund/Eriksson, 01:53:44, 5) NoKeNi, 01:55:09, 6) Guns Team, 02:12:06, 7) Team EKTK Humor, 02:13:52.

Herrar/Pojkar Sprintdistans Stafett

1) Rembo Oldboys, 01:35:44, 2) Familjen Englund, 01:36:15, 3) Team Åström, 01:38:07, 4) Team 3 bröder, 01:38:48, 5) Haft bättre dagar, 01:40:50, 6) Emmylund Herr, 01:45:42, 7) Cava 1, 01:46:14, 8) Team EKTK, 01:48:52, 9) Cava 2, 01:52:26, 10) MSLB, 01:59:45.

Mixed Sprintdistans Stafett

1) Team Sixten, 01:32:19, 2) Team Urban Relatives, 01:34:05, 3) Kämpar i vått och torrt, 01:38:38, 4) Sala Simsällskap lag 1, 01:39:29, 5) Team The Stars, 01:44:45, 6) Team HAC(K)i häl, 01:47:20, 7) Jennys fans, 01:47:33, 8) Björnligan, 01:48:53, 9) S-Oldies, 02:15:17, 10) Young Ones Socialdem., 02:25:34, 11) Sotarna, 02:45:07.