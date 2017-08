Så kan du skydda dig mot falsk adressändring – Skatteverket uppmanar alla att använda ny e-tjänst

En metod för brottslingar som vill utföra bedrägerier mot enskilda personer är att göra falska adressändringar. Genom att olovligen ändra en persons folkbokföringsadress kan bedragarna, under vissa förutsättningar, köpa varor och tjänster i personens namn. Dessa förfalskningar görs vanligtvis med hjälp av pappersblanketter, som skickas in till Skatteverket.

– Trots att det är enkelt och gratis att anmäla adressändring via våra e-tjänster och att säkerheten är hög är det över hälften av anmälningarna som kommer in via pappersblankett, säger Agneta Carlquist, som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– De som anmäler på pappersblankett får visserligen ett brev till den gamla adressen om att anmälan inkommit, men brev kan hamna fel.

Om man vill drastiskt vill minska risken för att utan att veta om det få sin adress ändrad kan man anmäla sig till en e-tjänst, som Skatteverket införde i september 2016. Genom att anmäla sig till e-tjänsten stoppar man helt möjligheten att bli adressändrad med en pappersblankett.

När man är anmäld till spärrtjänsten kan man enbart ändra sin adress digitalt med e-legitimation, som till exempel bank-id eller mobilt bank-id.

– Jag uppmanar alla som har möjlighet att ansluta sig till den nya spärrtjänsten. Det är mycket efterlängtat att vi fått den här möjligheten till ökad trygghet, säger Agneta Carlquist.

Att anmäla sig till spärrtjänsten tar bara några minuter. Man gör det på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se, där det också finns tydliga instruktioner om hur man går till väga.