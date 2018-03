Karin Adelsköld gick in i väggen – nu släpper hon ny bok om att ha kul på jobbet: ”Det är okej att tramsa”

Varför har vi svenskar så tråkigt på jobbet? Komikern och programledaren Karin Adelsköld ställde sig frågan och började skriva en bok om hur viktigt det är att ha kul för att minska stressen. Men under processen gick hon själv in i väggen. "Det är ju pinsamt att gå in i väggen när man skriver om hur man har roligt på jobbet", säger hon.