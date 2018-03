Här är läkartätast i landet – stora skillnader

Läkartätheten fortsätter att öka i Sverige men regionalt kan skillnaderna vara stora. Det finns nästan dubbelt så många läkare per invånare i Uppsala län som i Kronoberg, visar ny statistik från Socialstyrelsen med siffror senast från år 2015. 639 läkare per 100 000 jämfört med Kronobergs 352. Även Västmanland hamnar lågt på listan över läkartäthet, 367 läkare per 100 000 invånare. – Skillnaden beror mycket på att alla län inte har regionsjukhus. Till exempel har Gävleborna Akademiska i Uppsala som regionsjukhus, säger Hans Schwarz på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, menar att Socialstyrelsens senaste rapport om personalsituationen i vården bekräftar vad man länge känt till. Läkarna blir fler men befolkningen blir också äldre och har ett allt större behov av vård. Fler läkare behövs i synnerhet inom psykiatrin och allmänmedicin, menar hon.– Trots att läkarna blir fler har vi stora problem med tillgängligheten och köerna är orimligt långa, säger Heidi Stensmyren till Nyhetsbyrån Siren.

Kösituationen i primärvården kan förbättras genom att förbättra arbetsvillkoren för specialister i allmänmedicin, lista patienter på en fast läkare, samt genom att avlasta läkares administrativa börda, menar Stensmyren.

Enligt Hans Schwarz beror det stadigt ökande antalet läkare både på politiska satsningar och invandring av arbetskraft från utlandet. Socialstyrelsen gör bedömningen att läkarbristen "kommer stabiliseras på lång sikt".

