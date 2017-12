Efter oroligheterna: Heby ska bevakas av väktare nattetid

Under natten till torsdagen sprängdes en bil i Heby. Det är ett i raden av brott som begåtts i kommunen de senaste veckorna. Som Sala Allehanda tidigare skrivit är Heby i övrigt en kommun där färre brott anmäls per invånare än snittet för både Västmanlands och Uppsala län. Dock har våldsbrotten ökat med 30 procent mellan år 2015 och 2016. Under hösten har polisen också skrivit i sina sammanfattningar att det varit stökigt I Heby tätort på helgerna. Förra helgen kastades smällare på torget och ett inbrott inträffade på en skola.

Kommunen och polisen startar nu ett samarbete för att bryta trenden.

– Vi har vi beslutat att sätta in väktare i Heby tätort på kvällar och nätter en tid framöver. De kommer att samverka med polisen och vi hoppas att insatsen har en lugnande effekt. Målsättningen är att Heby tätort, liksom övriga orter i Heby kommun, ska vara en lugn och trygg plats, säger kommunchef Emma Burstedt, i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Insatsen påbörjas på torsdagskvällen den 14 december. Det är ännu inte bestämt hur långvariga ronderna kommer att bli.

