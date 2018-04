Från gård till ruin – Bengt skriver om Tärnsjögårdens historia

– Det började när jag hittade ett brev i gårdskistan i den gård där min släkt funnits, säger Bengt Löf.

Det var först 15 år sedan som han började släktforska. Forskningen blev först till en annan bok om släktens historia och livet på gården där släkten funnits i Dalkarlsbo, som även den ligger norr om Tärnsjö.

Bengt Löf har tidigare i livet arbetat inom cementbranschen, så både skrivandet och forskningen var från början en utmaning.

– Det krävs ju väldigt mycket tid, men datorerna har ju varit en revolution i detta, mycket finns ju inscannat så det är enklare att hitta nu, säger Bengt Löf, som började lägga mer och mer tid på forskningen efter pensionen 2012.

I det öppna brev som han hittade i gårdskistan i Dalkarlsbo berättade en 76-årig kvinna om livet i Norbo gård. Brevet, daterat 1730, manade till eftertanke hos författaren som började forska i gårdens historia.

– Norbokvinnan hade ju sparat brevet och jag undrade då varför det var viktigt, så det triggade, säger han.

Genom att kolla igenom gamla domar och dokument har Bengt under flera år kartlagt gårdens historia. Huset har tillhört både akademin och bruket, och där har både bönder och soldater levt.

– Området skänktes på 1600-talet till akademin men på 1700 sålde de det vidare till bruken. Det var svårt för akademin att få bra utveckling på trakten eftersom det var mycket skog, jag tror att det var därför de valde att sälja, säger Bengt Löf.

Med bruken kom fler konflikter till området.

– Det blev bråk om bland annat vem som ägde kol och skog, i vissa fall tog bruken över de boendes skulder och tvingade de sedan att lämna över boendet som betalning för skulden. Bruken åt sig liksom in, utan någon moralisk heder, säger Bengt Löf.

Samtidigt menar han att det fanns en typ av ömsesidigt beroende mellan bruken och de boende. De boende kunde exempelvis hjälpa till att frakta kol med häst, om detta inte skedde hade bruken svårt att fungera.

I vissa domar som Bengt Löf läst från historien beskrivs konflikter mellan bruk och enskilda personer. Han tycker att lagtillämpningen genom historien varit ganska schysst, men att det blev glidningar i den just när bruken kom in i bilden.

– De kunde hävda att det fanns ett brev från kungen som sa att något tillhörde dem, men sen inte visa brevet. Kanske fanns det inte ens, säger Bengt Löf.

I boken om Norbo gård har författaren listat alla de som han vet bott på gården, men han vill nu söka vidare i historien för att veta ännu mera.

– Finns det någon släktforskare i området tar jag gärna lite extra hjälp, säger han.

Att sätta ihop all information som han samlat in om gården i den nya boken tog två år från den dagen som han hade fått in allt.

– Det kanske var två år av onödigt vetande, men jag är ju tjurskallig och envis, så till slut blev det en bok, skrattar Bengt Löf.

Han hoppas att boken och projektet kan belysa hur bruken kom in i bilden och hur människor hakade sig fram i tillvaron tidigare.

– Egentligen var det mest intressant att hitta domarna, de ger en speciell berättelse om tiden. Det har varit väldigt givande att få tag på folk man inte visste fanns också, säger han.

– Främst har jag gjort detta för barnbarnen, nu intresserar det dem ju inte eftersom de är så pass små, men när de blir 60 kanske de blir mer nyfikna.