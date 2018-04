Klädbytarvecka på biblioteket – överskottet skänks till Solrosen

Lördagen den 14 april inleds klädbytarveckan med en klädbytardag på biblioteket i Östervåla. Under vecka 16 kommer personer som vill byta kläder kunna lämna in och hämta ut kläder från biblioteket under de ordinarie öppettiderna. Man har även kunnat lämna in kläder i förväg under utvalda dagar under vecka 15.

Personer som vill byta kläder ska ta med sig max tio plagg till biblioteket och varje plagg kan då bytas mot ett annat inlämnat plagg. Alla kläder som blir över under veckan skänks till secondhandbutiken Solrosen i Östervåla.

Det är Heby kommun och Naturskyddsföreningen som genomför klädbytarveckan i ett samarbete.