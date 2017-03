Tusentals flygresenärer drabbas av strejk i Berlin – flyg ställs in i dag

Det är markpersonal på fygplatserna Tegel och Schönefeld i Berlin som gått ut i strejk. De båda flygplatserna hanterar runt 500 flighter per dag, skriver TT Nyhetsnbyrån.

– Alla sex avgångar från Arlanda och alla fyra från Landvetter har ställts in under måndagen, säger Åsa Öhman, pressjour på det statliga svenska flygplatsbolaget Swedavia, till TT.

Strejken ska pågå mellan 04 på måndagsmorgonen och 05 på tisdagsmorgonen. Flygbolagen som kommer att påverkas mest är Air Berlin, Lufthansa, Easyjet och Ryanair. Bolag med koppling till svenska flygplatser är SAS och Air Berlin. På Köpenhamns flygplats Kastrup ställs 16 flyg mellan Köpenhamn och Berlin in under måndagen. Även de norska flygen till och från Gardemoen ställs in.

Strejken orsakas av att fackförbundet Verdi är i en strid med arbetsgivarna då de vill höja den genomsnittliga timlönen från elva till tolv euro (drygt 115 kronor) i ett ettårigt avtal, enligt AFP. Arbetsgivaren erbjuder mycket mindre, och över fyra år.