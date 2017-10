"Det kommer bli ruggigt" – kraftiga regnskurar men sen kommer solen

Regnet som har strilat ner sedan i lördagskväll kommer att fortsätta under stora delar av måndagen.

I norra och östra delarna av länet kan det bli kraftiga regnskurar under dagen med upp till fem millimeter under några timmar. Under det lågtryck som nu ligger över Västmanland kan det komma upp mot 15 millimeter sammanlagt.

– Paraply, regn och blåst är inte en bra kombo. Vädret kommer vara som värst fram till lunch. På sen eftermiddag avtar regnet och blåsten, säger Kristoffer Molarin meteorolog på Foreca

Under tisdag och onsdag kommer det molniga vädret fortsätta men solen kan till och från titta fram under onsdagen. Temperaturen kommer att hållas sig runt 10 grader.

På torsdag är det dags för nästa lågtryck med mycket regn.

– Det kommer bli ruggigt väder i stort sett hela dygnet, men på fredag kan solen titta fram. På lördag kan det eventuellt bli regn men det är lite oklart. Temperaturen kommer att stiga och det kan 15 grader varmt i helgen, säger Kristoffer Molarin.