Här är västmanlänningarna mest skuldsatta

Resultatet visar att den genomsnittlige västmanlänningen har en skuld på 7 451 kronor, något under riksgenomsnittet.

Skillnaderna inom länet är stora. Skinnskatteberg har bland de högsta skulderna per invånare i landet, 12 756 kronor, medan Västerås ligger lägst i länet. Västerås ligger också klart under riksgenomsnittet på ungefär 8 000 kronor i skuld per vuxen invånare.

– Det är ovanligt att den största orten i länet har de lägsta skulderna, säger Synas vd Karl Stjerna. På mindre orter slår ofta en eller två personer med väldigt stora skulder igenom mycket i statistiken. Men sammantaget är det inte särskilt många som har skulder hos Kronofogden, det handlar om drygt fyra procent av befolkningen i hela landet.

I Västmanland är det också drygt fyra procent av invånarna som är skuldsatta.

Sammanlagt är länets invånare skyldiga drygt 1,65 miljarder till Kronofogden.