Dags att räkna fåglar – och göra en insats

Den här helgen, 27-29 januari, är det dags för Sveriges ornitologiska förening, Birdlife Swedens, årliga räkning av de vinterbofasta fåglarna i landet. Evenemanget kallas Vinterfåglar in på knuten, och går ut på att räkna matgästerna vid alla de många fågelborden runtom i landet.

Iakttagelserna ska sedan rapporteras in till föreningen via deras hemsida eller app. De senaste åren har man fått in över 20 000 rapporter från hela Sverige.

Den vanligaste vinterfågeln är talgoxe, följd av blåmes och pilfink, enligt ornitologiska föreningens pressmeddelande.

Ett syfte med räkningen är också att följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. De senaste tio åren har föreningen till exempel kunnat konstatera hur arter som koltrast och nötvecka etablerat sig allt längre norrut.