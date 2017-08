Passa på och njut – då försvinner värmen igen

– Det har ju varit en solig och fin dag som även fortsätter under kvällen. Det kan dra förbi lite moln men framåt 20-tiden kommer det vara 20 grader varmt. Det ser ut att bli en bra grillkväll, säger Erik Rindeskär som är meteorolog på Foreca.

Högsommarvärmen håller bara i sig under fredagen och under lördagsnatten ställer vädret om. Temperaturerna kommer under lördagsdygnet att ligga runt 15-20 grader.

– Under natten tätnar molnen på söderifrån och det blir rätt molnigt väder. Från tidiga eftermiddagen finns det risk för enstaka lättare skurar. Det ligger kvar hela lördagen och förstärks under natten mot söndag.

Under söndagen blir det inledningsvis mulet väder och en del regn.

– Från sena eftermiddagen drar regnet bort och det börjar klarna upp. Söndagskvällen blir även den fin men med kallare luft, knappa 15 grader.

I början av nästa vecka kommer värmen tillbaka med runt 20 grader under måndagen och tisdagen.

– Det finns chans för lite sol men mest moln. Temperaturer runt 20 grader och troligtvis uppehåll, säger Erik Rindeskär på Foreca.