Under den perioden såldes och köptes 732 bostadsrätter i länet.

Det är fler än någon annan tremånadersperiod på över fem år, och tredje månaden i sträck som antalet bostadsaffärer ökar.

I snitt har det sedan 2012 sålts 474 bostadsrätter per tre månader i Västmanlands län. Snittpriset per kvadratmeter under den här perioden är 20 031.

Statistiken kommer från Svensk Mäklarstatistik och har bearbetats av Journalism och Nyhetsbyrån Siren.