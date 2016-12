Så blir vädret på nyårsafton – här ser du fyrverkerier bäst

Vill man se fyrverkerier på nyårsafton utan hinder är det de norra delarna av Västmanland man ska hålla sig till.

– Det blir väldigt milt och mulet väder under inledningen av dagen. När vi närmar oss tolvslaget börjar det klarna upp i de norra delarna av länet, säger Maria Jönsson, Meteorolog på Foreca.

– I de södra delarna av Västmanland blir det i stället mycket molnigt vid tolvslaget, fortsätter Maria Jönsson.

Temperaturmässigt blir det under nyårsafton milt.

– Under dagen blir det upp till 12 plusgrader. När vi närmar oss tolvslaget blir det mellan 2 till 5 plusgrader i de norra delarna och 6 till 7 plusgrader i de södra delarna.

Under nyårsdagen klarnar det upp under dagen. Under eftermiddagen blir det först sol och sen drar kallare luft in från Norrland, säger Maria Jönsson.

– När den kallare luften drar in blir det minusgrader, säger Maria Jönsson.

I början av nästa vecka fortsätter den kalla luften att dominera i länet. Det blir klart och soligt med minusgrader under måndagen och tisdagen.

Är man intresserad av att se snö under nyårsfirandet är det fjälltrakten man ska ge sig iväg till.

– Runt mellersta Norrland blir det snö, säger Maria Jönsson på Foreca.