Chef på socialtjänsten säger upp sig i protest: ”Förutsättningarna för att göra ett bra jobb finns inte”

SA har under hösten rapporterat om krisen på socialtjänsten i Sala, där tung arbetsbörda orsakat personalflykt och sjukskrivningar. Vakanser fylls med dyra konsulter och kostnaderna skenar samtidigt som handläggningstiderna i många fall drar ut på tiden.

Nu försvåras situationen ytterligare i och med att enhetschefen för Barn och ungdom, Anneli Tollehed Biller har sagt upp sig.

– Det ska vara rättssäkerhet, finnas resurser och en sund personalpolitik. Det gör det inte på socialtjänsten i Sala, säger Anneli Tollehed Biller.

I augusti började hon på Sala kommun och såg snart ett behov av att åtgärda löneläget. Anneli Tollehed Biller beskriver två kompetenta socialsekreterare i sin arbetsgrupp som jobbat på Sala kommun i flera år, men som tjänar mindre än den överenskomna ingångslönen. För att behålla och belöna trogen personal ville hon höja deras löner. Men det fick hon inget gehör för.

– Svaret blev: Har man inte hängt med i löneutvecklingen betyder det generellt att man inte gjort ett bra jobb, säger Anneli Tollehed Biller.

Hon försökte även få ordning på ett problem som hon menar har lett till att många familjehem skräms bort. Det handlar om att personer med stora vårdbehov eller som kan vara mycket utåtagerande som har fått tillbringa tid hos kontaktfamiljer. De senare är inte utbildade för att ge det stöd som behövs, vilket kan få långtgående konsekvenser.

– Vem orkar med att gång efter gång få inredning sönderslagen? Vi förlorar familjehemmens förtroende när vi ger dem uppdrag de inte kan klara av, det har vi inte råd med, säger Anneli Tollehed Biller, som hävdar att ledningen inte lyssnar till hennes vädjan om att sluta med den här typen av placeringar.

Det som slutligen fick henne att säga upp sig var ett rekryteringsbeslut. En socialsekreterare skulle anställas till Anneli Tollehed Billers enhet. Den stora arbetsbördan krävde att en person som kunde gå in på heltid så snart som möjligt ansåg hon. Men tvärt emot Anneli Tollehed Billers vilja anställde socialchef Per Ström en socialsekreterare som först i augusti kan gå upp på heltid. Enligt Anneli Tollehed Biller tog han det beslutet utan att själv satt sig in i rekryteringen.

– Den här beslutet togs över mitt huvud under julledigheten, säger Anneli Tollehed Biller.

Tillsammans med vad hon beskriver som en onödig detaljstyrning och otydligt ledarskap blev det här för mycket för Anneli Tollehed Biller som sade upp sig i måndags.

Att fylla ut vakanserna är bland det viktigaste för socialtjänsten i Sala, är det så konstigt att socialchefen fattar den typen av beslut?

– Det är jag som har personalansvar över enheten och som ska forma en välfungerande arbetsgrupp. Om det ska bli bra kan inte socialchefen gå in och styra på det sättet, säger Anneli Tollehed Biller.

Fem månader är kort tid på en arbetsplats och socialtjänsten är i behov av kontinuitet. Varför kan du inte vara kvar och försöka åtgärda de problem du ser?

– Förutsättningarna för att göra ett bra jobb finns inte. Utan dem kan jag inte tänka mig att vara kvar, säger Anneli Tollehed Biller.