Dömd pedofil får sitta längre i fängelse

År 2015 tog mannen som var bosatt i Stockholm in på ett hotellrum i Värmland tillsammans med den 13-årige pojken, som han träffat via en dejtingsajt där pojken sagt sig vara 15. Där förgrep han sig på honom upprepade gånger, trots att han på grundval av chattkonversationer visste att pojken inte fyllt 15. Han fotograferade också pojken under övergreppen.

Pojken berättade för skolsköterskan om vad han varit med om och det ledde till att 48-åringen åtalades för våldtäkt mot barn vid Värmlands tingsrätt.

Tingsrätten friade dock 48-åringen från våldtäktsanklagelserna och dömde honom på hösten 2015 till ett kortare fängelsestraff för sexuellt övergrepp mot barn. Tingsrätten ansåg att bevisningen inte riktigt nådde upp till de stränga krav som krävs för att döma för våldtäkt.

Hovrätten för västra Sverige gjorde i februari 2016 en helt annan bedömning; pojkens berättelser, den åtalades berättelse och chattkonversationer de båda emellan gav stöd åt uppgifterna om våldtäkt.

Straffet blev tre och ett halvt års fängelse för våldtäkt mot barn och 115 000 i skadestånd till pojken.

Eftersom man normalt friges efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet skulle den i dag 50-årige mannen ha släppts fri i vår – han släpptes fri efter tingsrättsdomen men häktades på nytt av hovrätten. Men under de år han avtjänat sitt fängelsestraff har han enligt Kriminalvården rapporterats för allvarlig misskötsamhet.

Han har flyttats mellan olika anstalter efter att ha uppträtt olämpligt, han har vägrat att lämna prov för att visa drogfrihet och han har många gånger inte velat arbeta. Han har gjort sig skyldig till skadegörelse och han har innehaft saker han inte borde ha haft som sexbrottsdömd fånge.

Kriminalvården beslutade därför skjuta upp den villkorliga frigivningen med en månad och tio dagar. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i en dom nu ger Kriminalvården rätt.

Förvaltningsrätten finner att 50-åringen varnats av Kriminalvården vid 15 tillfällen och att misskötsamheten inte avtagit med tiden. Därför anser förvaltningsrätten att 50-åringen inte ska friges i vår som planerat – utan snarare framåt sommaren, en månad och tio dagar senare.