Han är bibliotekarien som vill få fångar att läsa och som tvingas förbjuda böcker

Flera gånger i veckan rullar fängelsebibliotekarien Toni Haids bokvagn genom Salbergas korridorer. På den står ett urval av böcker som han vet är populära bland intagna, egna rekommendationer och nyinkomna titlar.

Bland dem boken "Jihadisternas återkomst".

På omslaget syns två män som står på en pansarvagn och viftar med svarta IS-flaggor.

För drygt ett år sedan ville en intagen låna boken men fick nej till svar av den kriminalvårdare som följde med Toni Haid och bokvagnen.

Nekandet var diskriminerande ansåg den intagne som menade att han inte fick låna boken på grund av sin tro och sitt utseende. Händelsen anmäldes till Justitieombudsmannen.

En liknande situation är otänkbar i ett bibliotek utanför murarna. Där trumfar bibliotekens demokratiuppdrag alla idéer om opassande litteratur. Att förbjuda böcker är i det närmaste uteslutet. Men så ser inte villkoren ut i fängelsebiblioteket.

– Innan en ny bok köps in eller om en klient vill göra ett fjärrlån görs en bedömning av vår bibliotekarie. Behöver han stöd kan han be vår säkerhetsorganisation se över om boken kan riskera säkerheten på anstalten eller motverka klientens behandling. Tror vi att den kan det så tas den titeln inte in, säger Daniel Hultman som är ställföreträdande kriminalvårdschef på Salberga.

Enligt Elisabeth Lager, chefsjurist på Kriminalvården, så är tumregeln att intagna ska ha tillgång till samma utbud av böcker som på ett vanligt bibliotek. I fallet med Salberga har anstalten en egen boksamling och möjlighet till fjärrlån genom stadsbiblioteket i Sala.

Kriminalvårdens lagar och regler säger också att intagna inte får ha tillgång till litteratur som kan äventyra säkerheten eller som kan leda till att försämra den behandling som en intagen får. Vilka böcker som därmed utesluts avgörs från fall till fall berättar Daniel Hultman:

– Att läsa en bok om 1800-talsmusköter är kanske inte ett problem. Men en bok hur penn-pistoler görs är inte lämplig.

Fängelsebibliotekets uppgift är utmanande. De intagna ska ha ett så bra bokutbud som möjligt, samtidigt som det måste begränsas. Att avgöra vilka böcker som anses olämpliga är inte sällan svårt, uppger Daniel Hultman som anser att det ställer höga krav på kriminalvården och dess bibliotekarier.

Ett exempel på det var när en intagen ville låna en konstbok med foton tagna av Anders Zorn. I likhet med dennes tavlor porträtterade de här bilderna nakna kvinnor och barn.

– Jag hade släppt igenom lånet eftersom det var en konstbok, säger Toni Haid, bibliotekarie på Salberga och fortsätter:

– När en kriminalvårdare såg boken ute på en avdelning reagerade han på fotona som ansågs för utmanande. Den intagne var sexualbrottsling och skulle inte ha tillgång till den här typen av bilder. De anses kunna motverka den behandling som sexualbrottslingar får.

Salberga har ingen lista över förbjudna böcker, men Toni Haid menar ändå att i praktiken så är alla böcker som visar bilder som skildrar sex eller nakenhet svartlistade.

– För sexualbrottslingar är den typen av böcker olämpliga. Är det förbjudet där så blir det så i princip på hela anstalten, säger Toni Haid.

Även "Nordisk kriminalkrönika", som handlar om begångna brott, tillåts inte att lånas ut eftersom det finns en risk att intagna som omskrivs i boken kan sitta på Salberga vilket kan bli en säkerhetsrisk.

Däremot är inte böcker om kriminella förbjudna. Tvärtom så tillhör den typen av litteratur den mest lästa på anstalten.

– Många klienter vill läsa böcker om människor som liknar om sig själva och världen de kommer från. Biografier om kriminella personer eller böcker om brott hänt är populära. Titlar som "Svensk maffia" är alltid efterfrågad, säger Toni Haid.

Att försöka ge intagna alternativ till den krimlitteratur som många föredrar och därmed skapa ny intryck ser Toni Haid som en av sina viktigaste uppgifter.

– Människor består av olika sidor, jag försöker bejaka den kreativa delen hos klienterna. Vid bokvagnen kan samtal som handlar om livet bortom fängelsetiden uppstå. Och böckerna kan ge ny intryck. Det tror jag kan ha en positiv effekt på rehabiliteringen av en klient.

Det verkar främst vara fackböcker som är förbjudna, finns det nån skönlitteratur som är otillåten på Salberga?

– Mycket skönlitteratur, inte sällan den som anses riktigt bra, är på olika sätt vålds- eller drogförhärligande. Eller skildrar sex. Men det anses inte lika uppseendeväckande som med fackböcker. Därför har vi inte förbjudit några skönlitterära verk. Däremot så ställer jag inte upp vissa böcker som har väldigt grova våldsskildringar på min bokvagn. Men om någon frågar efter nån av de titlarna så får de så klart låna dem.

Bibliotekariens roll är att tillgängliggöra litteratur. Du måste även begränsa den. Hur ser du på det?

– Det är en annorlunda bibliotekarieroll. Min uppgift blir ofta att försöka hitta mindre utmanande alternativ till otillåtna böcker. Kriminalvården har ett rehabiliterande syfte, det berättigar att vissa saker inte tillåts för att behandlingen ska bli så bra som möjligt.

Det var mot den här bakgrunden som en intagen nekades låna "Jihadisternas återkomst". Boken är skriven av en irländsk journalist och mellanösternkännare. Den kunde uppmana till brott misstänkte kriminalvårdaren som förbjöd lånet och skickade iväg boken för intern granskning.

Men den intagne hävdade att låneförbudet var diskriminerande eftersom han ansåg att det fattades på grund av att han är muslim och har skägg.

JO granskade fallet och gav gehör för kriminalvårdarens uppgifter om att han hade agerat likadant oavsett vem låntagaren var. Ingen diskriminering alltså och dessutom har kriminalvården rätt att begränsa intagnas tillgång till böcker, skriver JO i sitt beslut.

Fängelsebibliotekarie Toni Haid tycker att det var olyckligt att den intagne inte fick låna. Samtidigt förstår han att det är en titel som väcker reaktioner.

– "Jihadisternas återkomst" har en framsida som provocerar. Det är några IS-killar som står på en stridsvagn. Jag tror att det var därför som kriminalvårdaren tog bort boken. Jag sa till honom att man inte ska döma en bok på dess omslag. "Jihadisternas återkomst" är en analys av hur IS kunde uppstå. Den är inte olämplig på Salberga. Den står i dag på bokvagnen, säger Toni Haid.

Det är osannolikt att intagna på Salberga inte får låna "Jihadisternas återkomst" i framtiden. Men det är möjligt att andra böcker som handlar om IS kan komma att förbjudas på anstalten, berättar ställföreträdande kriminalvårdschef Daniel Hultman.

– För många kan en bok om IS, oavsett hur den är skriven, vara lärorik läsning. Men om en intagen är radikaliserad så ser jag en mängd problem med det lånet.

