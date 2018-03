Här bor katterna när matte och husse åker bort: ”Det är all inclusive”

– Det var ju verkligen en chansning att säga upp sig efter 25 års fast tjänst, säger Tina Englund och klappar en av katterna på Gruvstallets katthotell.

Kattburarna har hon och familjen byggt in i det gamla stallet på gården, där de tidigare hade hästar.

– När vi gjorde oss av med hästarna kände vi att vi ville använda oss av byggnaden, och djuren har alltid funnits i våra liv, så ett katthotell var perfekt, säger Tina Englund.

På hotellet lämnar människor in sina katter när de exempelvis ska åka på semester under kortare eller längre tid. Det kan också komma in kattgäster från personer som ska studera utomlands under en tid eller helt enkelt inte har möjlighet att ha katten hemma. Ibland får hotellet också specialuppdrag från myndigheter när katter behöver ett provisoriskt hem.

Hur länge katterna stannar på hotellet varierar mycket, det kan handla om allt från en helg till flera månader. Många av katterna är stamgäster, och flyttar in varje gång matte eller husse åker iväg hemifrån.

– Jag brukar ofta skicka bilder och information på katterna till ägarna när de bor här, många vill veta hur det är med husdjuren, säger Tina Englund.

Hon säger att många är riktigt måna om sina djur, och att det inte är ovanligt att de till och med kommer på studiebesök för att se hur det ser ut innan de lämnar katterna.

– De kan verkligen komma långt ifrån också, både uppifrån och nerifrån, men många av mina kunder kommer från Västerås och Stockholm, säger hon.

Tina Englund tror att det som lockar folk att checka in sina katter just hos henne är storleken på hotellet. Många andra katthotell är större medan hennes endast har några få boxar.

– Det är ju all inclusive här också, allt ingår, säger hon.

Har katten dock någon specialkost eller liknande, för exempelvis sjukdom, får ägaren ta med detta själv, då det som bjuds är vanlig kattmat och sand.

På hotellet är det annars fria in- och utcheckningstider, och hotellvistelsen anpassas efter varje kattgäst.

– Vill de gosa får de gosa, vill de leka får de leka och vill de göra både och får de göra det, säger Tina Englund.

Journaler på vad husdjuren gör för hon varje dag, så att ägarna sedan kan känna sig lugna och veta vad katten gjort under vistelsen.

– De hjälper också mycket om man har en katt här flera gånger, en stamgäst, så kan man följa upp och lära känna den, säger Tina Englund.

En av de många stamgästerna är den vita katten Penny och hennes kompis Elsa. Matte Rodhe Skogsund klappar katterna hejdå för helgen när de installerar sig i den större boxen, där de båda får plats.

– Det är toppen att kunna lämna dem här, man kan släppa det helt och hållet när man är borta. Katterna har det bra, säger hon när hon skriver på incheckningspapper vid dörren.

När Rodhe Skogsund gått kontrollerar Tina Englund att katterna har det bra och är lugna. Hon är den enda i familjen som arbetar heltid med katthotellet, även om hela familjen med dotter och man hjälper till.

– Det här måste ju vara världens bästa jobb, säger hon och klappar de nya kattgästerna.