Salaborna frossar i tonvis med påsksnask: ”Det går åt hur mycket godis som helst”

Det är den kanske viktigaste veckan på året vad gäller försäljning av godis. Påskäggen står framme och matvarubutikerna fyller hyllorna med allt från chokladägg till påskharar. Gällande lösgodis är det också stora lass som levererats till butikerna i Sala och samtliga som SA pratat med berättar om en väntad försäljning på flera ton.

På Coop Extra har sex pallar med lösgodis anlänt berättar butikschefen Henrik Backlund.

– Det är ganska mycket godis. Säg att det blir drygt två till tre ton som vi ska sälja totalt, säger han.

När vi talas vid står det också gott om personer vid lösgodiset och fyller sina påsar med allt från chokladbananer till fruktnappar. Han berättar att det vanligtvis brukar vara dumle som går åt mest om dagarna, men i påsk är det givetvis en annan godissort på tronen.

– Under påsken är det alla ägg i olika former. Chokladägg i alla möjliga former.

Blir det mycket spring vid godiset i veckan?

– Det kommer bli mycket spring. Vi har plockbolaget som fyller på och vi själva med. Det är mycket att hålla koll på, även med rengöringen så vi ger ett fräscht intryck, säger Henrik Backlund.

Daniel Östman, butikschef på ICA Åkrahallen, berättar att de redan har börjat se en liten ökning i godisförsäljningen. Det är dock den här veckan som gäller och de räknar med att det kommer bli full rulle bland lösviktsgodiset.

– Vi kommer att sälja ungefär 3,2 till 3,3 ton lösviktsgodis den här veckan. Det är väldigt mycket godis, trots att vi säljer väldigt mycket godis generellt, säger han.

Hur mycket skiljer det sig från en vanlig vecka?

– En normalvecka säljer vi 500-700 kilo så det går upp rejält, men det är inte så konstigt. Det är många påskägg som ska fyllas.

Han räknar med att det blir fullt upp för personalen under resten av påskveckan.

– Jag tror att det kommer vara trångt och trevligt. Det är många som ska fylla på men det är en lång vecka. Vi är vana och har gjort det i många år, men det kommer bli en utmaning att hänga med och fylla på, säger Daniel Östman.

Willys tjuvstartade sin stora försäljning av påsksnasket förra veckan med rabatterat pris på sortimentet. Anna Rappendal, butikschef på Willys, har ingen siffra på hur mycket godis de köpt hem till den högtidliga veckan, men räknar med att det kommer plockas mycket godis till äggen.

– Påsken är stor på lösviktsgodis. Förra året sålde vi nästan fyra ton bara på påskveckan. Vi räknar nog med ungefär samma den här påskveckan, säger hon.

Butikschefen berättar att det är fullt upp för personalen med att fylla på i hyllorna och det märks att det är en speciell högtid.

– Det är den största godishelgen. Det är mycket godis då.

Vilken godissort är populärast under påsken?

– Det är nog en smaksak, allt brukar gå. Det går åt hur mycket godis som helst. Visst brukar chokladpåskäggen alltid slå, men allt går bra.