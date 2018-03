Småbarnsfamilj från Sala vann jackpotmiljonerna

När dragningen i Eurojackpot var klar sent på fredagskvällen, visade vinstplanen att en svensk vinnare prickat in alla rätt plus ett så kallat stjärnnummer.

Vinsten var 5 047 915 kronor och spelet inlämnat i Sala via en mobiltelefon – men den lyckliga vinnaren hade inte riktigt koll på vinstraden utan blev varse att han och familjen blivit miljonärer först när Svenska Spels representant ringde upp under lördagen.

– 'Eurojackpot har jag spelat, jag har inte rättat, men när ni ringer är det nog bra', sa miljonvinnaren och skrattade när jag ringde upp och berättade om vinsten, säger Victor Kalda, vinstkommunikatör på Svenska Spel, i ett pressmeddelande.

– Eftersom han inte rättat sin rad bad jag honom ta fram sin mobiltelefon så kunde han få se vinsten med egna ögon. Det är helt fantastiskt att få vara med och höra någon bli miljonär, säger Victor Kalda och fortsätter:

– Det är sjukt, det är helt galet, upprepade den nyblivna miljonären ett par gånger när han såg på sin mobiltelefon att han vunnit drygt fem miljoner kronor.

Vinnaren är en småbarnspappa från Sala som vill vara anonym. Han hade spelat åtta rader på Eurojackpot.

– Vi var iväg igår kväll så jag missade att rätta och i dag har det inte blivit av. Det känns helt otroligt. Jag kan nog inte förstå det just nu. Min sambo är inte hemma. Det kommer nog bli en chock för henne när hon kommer hem, säger vinnaren till Svenska Spel.

Vad ska ni göra med pengarna?

– Man har ju lån, det vore väldigt skönt att amortera en del. Vi har drömt om en fjällstuga, det kan bli verklighet, hoppades den lycklige vinnaren.

Läs mer: Storvinst för Salabo på Eurojackpot – tog hem fem miljoner