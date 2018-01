Tjuven eller tjuvarna har slagit till under tidsperioden 14.30 till 16-tiden och tagit sig in via ett fönster på altanen.

Väl inne har intresset koncentrerats till ett vapenskåp, som stulits med viss möda.

Mödan var dock bortkastad – vapenskåpet var nämligen vapenlöst. Det innehöll en del andra saker, men inga vapen, ammunition eller ens saker av större värde.