Tack för titten in i er vardag – bilderna är charmiga och vackra – skicka fler!

Under en period har jag varit enväldig domare och får titta noga på alla bilder som skickas in via inladdningsformuläret och därmed är med och tävlar om att vinna månadens bild.

Ibland är det en komisk situation som skildras, ett barn eller ett djur som gör något tokigt. Väldigt ofta fastnar naturvyer på mobilens eller kamerans minneskort.

Alltid, alltid är det kul att höra era berättelser kring bilderna. Som fotonörden som såg den perfekta skogsdungen på väg till jobbet, en dunge där solen silades lagom mellan trädstammarna. Första lediga dag åkte han dit för att fota.

Eller modellflygsentusiasten som testade att störtdyka med modellplanet mot kameran som stod på ett lågt stativ på backen.

Nu här senast skickade Daniel Lennkvist in en bild på sin hund Bella som vann tävlingen i Sala. Bilden är enkel men härlig. Den visar en hund som fått fullständigt glädjefnatt över första snön. Vem blir inte glad?

Och Annette Rivell som gjorde det där som man allt för sällan gör. Tar gott om tid på sig på väg till jobbet. Hon beskriver en magisk morgon med härligt ljus och krispig kyla. Det slutade med att hon låg ned i snön för att få den perfekta bilden på en frostpyntad gren:

I Sala skulle Emma Öberg gå ut och mata hönsen och såg helt plötsligt hur vacker cykeln som hamnat parkerad mot lagårdsväggen är.

