Dimman stoppade Londonflyget – 120 passagerare satt fast på marken i nästan åtta timmar

Fortfarande klockan 21.20 på måndagskvällen stod flygplanet kvar på startbanan på Västerås flygplats. Alla 120 passagerarna fick sitta kvar ombord på planet i nästan tre timmar. Därefter fick de gå in och vänta i avgångshallen.

– Ja, det stämmer att eftermiddagsflighten till London står kvar på marken. Vi avvaktar på en förbättring i vädret innan planet kan lyfta, säger Tezz Torsdotter Åkerman, flygplatschef i Västerås.

– Vi för en fortlöpande dialog med besättningen ombord. Det är sedan befälhavaren som avgör när det är dags att lyfta utifrån väderläget.

Det finns strikta regler för vilken sikt en pilot måste ha för att få lov att lyfta med ett flygplan.

– Regelverket styr och i slutänden är det kaptenen som avgör när det är säkert att lyfta. Nu står planet kvar tills vidare.

Hur länge kan ni hålla planet på marken innan ni ställer in en flight?

– Det finns ingen absolut tidsgräns. I nuläget är vi inte i närheten av att avbryta flygningen, säger Tezz Tordsdotter Åkerman.

Dagens flight FR683 till London/Stansted var dagens enda flygning från Västerås.

Vid klockan 22.50 kunde planet, efter flera timmars väntan på marken, äntligen lyfta mot London.

När VLT besökte flygplatsen för att ta bilder vid 18-tiden hade passagerarna fått vouchers till ett värde av 5 euro. De kunde använda sin värdekupong till att köpa något att äta och dricka. VLT fick inte tala med någon av passagerarna som redan sedan länge hade passerat säkerhetskontroll och incheckning. De såg dock ut att fortfarande vara vid gott mod.

– Folk förstår att "the Weather is the Weather".

Enligt Tezz Tordsdotter Åkerman är det osäkert om passagerarna får ut en ersättning för biljetten. Detta även om avgången drar ut på tiden. Det beslutet ligger hos flygbolaget. Det är väderförhållandena som gör att planet inte kan lyfta och förseningen är varken flygplatsen eller flygbolagets fel, påpekar hon.

Även en lång rad flygningar från både Arlanda, Bromma och Skavsta har drabbats – de kan inte heller lyfta på grund av dimman som lagt sig över södra Svealand. Även Gardemoen i Oslo, som ligger på ungefär samma breddgrad, har fått ställa in mängder av flighter under måndagen.