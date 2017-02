Dyrare bo på Tärna Folkhögskola – och avslag för Västmanlands-app

Förslaget om en Västmanlands-app för e-tjänster, som lämnats in av Tomas Högström, (M), Helena Hagberg, (L), Birgitta Andersson, (C), och Malin Gabrielsson, (KD), fick inte tummen upp under regionstyrelsemötet onsdagen den 8 februari. Beslutet blev att föreslå att fullmäktige avslår motionen. En av anledningarna till avslaget var att behovet av e-tjänster anses spänna över ett större geografiskt område än Västmanland eftersom många jobbar i ett län och bor i ett annat.

Moderaterna Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård förslag om en centralisering av smittspårningen av klamydia i Västmanland fick ett positivt svar. Regionstyrelsen tror att det kan öka effektiviteten och kvaliteten i smittspårningen och dessutom frigöra tid till annat på mottagningarna. Förslaget till regionfullmäktige är att motionen bifalls.

Från och med i höst kan det bli dyrare att bo på Tärna folkhögskola. Det är dock ingen stor höjning som föreslås, fem procent. Om förslaget går igenom betyder det att internatkostnaden höjs med totalt 1 900 kronor för höst- och vårterminen.

Thomas Högströms, (M), har tidigare lämnat ett förslag där han vill att Regiondirektören redovisar vad processandet av storregionaliseringen kostade, och beslutet blev att direktören ska bereda frågan och återkomma med förslag till vidare hantering.

Region Västmanland har fått 8,1 miljoner kronor av regeringen för att finansiera kostnaderna för vård till papperslösa och gömda personer. Verksamheterna får pengarna sedan de redovisat vilka kostnader de har haft.