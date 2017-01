Under tisdagen drog snöovädret in över Västmanland med trafikkaos som följd. Det blev flera trafikolyckor och lastbilar körde fast. På måndagen fortsatte det med olyckor på morgonen. VLT sänder live om hur trafikläget ser ut just nu och hur det väntas bli under dagen.

Live-sändningen börjar snart när teamet är på plats.