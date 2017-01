Under morgonen utfärdade SMHI en rad varningar för delar av Sverige med anledning av det snöoväder som drar in. Bland annat utfärdades klass 1-varningar för snöfall i Dalarna och Örebro. I Södermanlands län utfärdades en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar.

I nuläget ser det ut som att Västmanland kan klara sig från det värsta snökaoset. Under onsdagsförmiddagen blir det mulet med troligt uppehåll. Framåt 13-tiden väntas det komma ett mindre snöfall som senare under kvällen övergår i mer snö. Det kommer även blåsa under dagen med vindar runt 7/ms.

Temperaturerna kommer ligga runt noll upp till två plusgrader under dagen. Under torsdagen och fredagen blir det fortsatt mulet med temperaturer runt noll grader.

Framåt helgen klarnar vädret upp och temperaturerna sjunker ner mot 5-10 minusgrader vilket håller i sig även i början av nästa vecka.