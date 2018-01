Västmanlands näst mäktigaste: ”Jag är nog nästan aldrig osams med någon”

60-årige Anders Teljebäck kom in i kommunpolitiken 2010 och är i dag en av Västmanlands mäktigaste personer. Kommunstyrelsens ordförande i Västerås är även ordförande i Krisledningsnämnden, ordförande i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken samt ordförande i de kommunala bolagen Västerås Marknad & Näringsliv AB och Västerås strategiska fastigheter AB.

Hinner du med allt?

– Jo, men jag gör det. Den dagen som man betraktar det här uppdragen som ett jobb, då är det dags att lägga av. För de uppdrag jag har får jag ett arvode. Då måste jag göra det på bästa möjliga vis, och då gäller det att lägga ner tid. Då kan man inte tacka nej till saker som sker på helger exempelvis. Sedan måste man hitta tekniker för återhämtning.

Hur ser du på dina uppdrag?

– Uppdragen är bara ett utryck för att man fått förtroende från sitt parti. Det har man så länge det finns ett förtroende för det man gör. Jag säger det till alla som kommer in, kom in med liten ryggsäck och låt den inte växa.

Kan du bli stressad över något när du har en lång rad förtroendeuppdrag?

– Ibland är det småsaker som stressar mig. Mer än de stora. Jag försöker att inte bli stressad, däremot kan jag vara otålig när det inte går så fort som man tänkt sig. Samtidigt vet jag att när det inte går så fort finns det skäl för det, då behöver man tid för eftertanke.

Anders Teljebäck är förtroendevald och är alltså ordförande i kommunens ”regering”, kommunens högsta verkställande organ, där politiker med mest makt sitter.

Hur ser du på makt?

– Makt är något som man kan använda till att göra väldigt bra saker. Om man inte har makt, och då pratar jag om makten i helhet och för kollektivet, exempelvis den politiska makten i en kommun, kan man inte göra någonting för att förverkliga det som man vill åstadkomma. Makt kan också vara farligt, maktmänniskor är farliga anser jag. Men det finns också de som har makt för att göra något destruktivt som finns runt om i världen, men också om man får makt och inte vill någonting. Exempelvis om någon får politisk makt, och inte har en viljeinriktning, då kan andra ta makten. Och det kan mycket väl vara tjänstemän.

Tänker du på att du har makt?

– Nej, men jag tänker på det sättet att folk relaterar till mig och att jag måste relatera till alla människor som finns runt omkring mig. När jag lämnar dörren hemma är jag på något sätt i tjänst.

Hur är du som ledare?

– Jag har en ganska utvecklad strategi utifrån det som är våra politiska program för att åstadkomma saker. Där är jag ganska bestämd. Under resans gång kan man ha en uppfattning när man går in i ett ärende, men kan komma ut med ett helt annat utfall för att man under tiden har blivit övertygad om att det här är det bästa sättet att göra det på. Det gäller att både vilja och lyssna samtidigt, det är min filosofi. Det bästa som finns är att när man upptäcker att man blivit övertygad om att man har fel.

Det råder ingen prestige inom dig?

– Prestige ska man inte ha med sig när man går in i sådana här uppdrag. Man måste vara väldigt prestigelös. Sen ibland kan man ha en väldigt stark uppfattning i hur saker kan lösas också, då driver jag det.

Vilket är det tuffaste beslutet du varit med att ta?

– Jag kan inte säga att jag har några beslut som jag verkligen inte ville ta. Däremot är det som ledare för en koalition ska förhandla fram, eller få fram olika typer av lösningar, så kan det vara mer eller mindre besvärligt. Svåraste frågan vi har nu är ombyggnationen av Mälarporten, som är det mest komplicerade samhällsbyggnadsprojektet som gjorts i Västerås.

Är du osams med någon eller har du varit det?

– Jag är nog nästan aldrig osams med någon. Det ligger inte för mig, jag är inte långsint. Jag kan vara förbannad på någon ibland, men det går över ganska snart. Det fina med politiken är att man kan vara hur oense som helst mellan olika politiska företrädare, sen går man ut tillsammans och fikar.

Vill du fortsätta på posten som kommunstyrelsens ordförande?

– Ja, jag är omnominerad till kommunstyrelseordförandekandidat och står som nummer ett på listan. Jag känner mig otroligt taggad för fyra år till.

