Jag har förståelse för att vi ser helt olika på det här

Den 13 januari mejlade jag skolchefen Anna Wiklund och Bengt Larsson (C) efter att ha fått tvetydiga svar på skälen till den allmänna förskolans tidsförändring. Här nedan kommer ett förkortat utdrag ur detta mejl.

För det femte – Att personaltätheten är som bäst under förmiddagstimmarna vilket gör att den pedagogiska verksamheten är förlagd då styrker det som rektorn sa till mig om pedagogernas behov av att få ta ut sina raster efter lunch och under eftermiddagen. Det är här skon klämmer på riktigt. Ni har fantastiska pedagoger i Sala kommun! De har slitit extra hårt under denna pandemi, i en verksamhet som var eftersatt och bortprioriterad i större delen av landet redan innan coronavirusets framfart. Att Sala kommun som arbetsgivare inte visar pedagogerna större respekt än att skapa bättre rasttillfällen genom att ändra tiderna för de (relativt få) små barnen som har rätten till allmän förskola är skamligt.