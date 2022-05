Ulrika Spårebo kritiserar sig själv

Om du hade åkt ner till Ransta Nästa den 4:e maj så hade du kunnat träffa representanter för tågbolaget MTR, två regionråd, Tommy Levinsson, Magnus Ekblad (C) och två Andersar, Westin (C) och Wigelsbo (C). Där diskuterade man pendlingen från Ransta och tågosäkerheten i allmänhet. Det har skett förbättringar och MTR lovade att man börjar få tag i personal som kan besätta tågen.

Det är stor brist på personal överallt i dag och tåg, bussar, lastbilar och hela industrin och vården saknar folk. Ironiskt när det i storstädernas förorter som dräller av arbetslösa. Där har du din utmaning Ulrika när du nu står högt på valsedeln till regionen.

Att påverka lösningen av ett problem gör man inte med att sparka in dörrar och kräva att kommunen ska göra något, och ännu knepigare blir det om man sparkar in sin egen dörr. S i Sala har många gånger i debattartiklar gått ut och kritiserat kommunledningen för inaktivitet och dålig information, men "glömt" att man fick information dagen innan eller "glömt" att i deras budget fanns inte pengarna med.

Konstruktiv kritik är bra men att kritisera sig har jag inte läst i någon politisk manual ännu.

Eric Thorsell, Möklinta