Martina gick unika utbildningen – nu sular hon åt Sala: ”Går det att laga, då lagar man det”

Hon öppnade i januari, men vägen hit var betydligt längre än bara över länsgränsen. Martina Jakobsson kommer från Ludvika och fick upp ögonen för det händiga arbetet under en praktik i Borlänge. Hon fick in en fot i branschen, glöden för yrket och stack iväg till Hedenäset i Övertorneå för att gå Sveriges enda skomakarutbildning under ett och ett halvt års tid.