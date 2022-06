Fria resor och högre ersättning – men ingen förbättrad färdtjänst än

Under fullmäktiges möte den 30 maj lyckades en enad opposition få igenom både höjd habiliteringsersättning och fria arbetsresor via alla de medborgarförslag som lämnats in under mandatperioden i ämnet! Men när det kom till att ta beslut om att göra den avgiftsfria kollektivtrafiken fulländad även för de som har färdtjänst, det vill säga äldre personer som inte kan åka med bussen eller barn med funktionsnedsättning. Då använde sig Alliansen av minoritetsåterremiss och stoppade beslutet.

Trots att 27 av fullmäktiges ledamöter var för en sådan förändring, och 18 emot, ville man inte ta beslut. Istället ville de som suttit vid makten i åtskilliga år skicka tillbaka ärendet för ytterligare utredning.