MP: Ett tveksamt ja till skogsförsäljningen

Behovet av stora investeringar i kommunens lokaler är stort! Skolor och förskolor är i bedrövligt skick och många behöver bytas ut, byggas om och renoveras. Kommunen har inte möjlighet att låna så mycket pengar.

I våras presenterade den styrande Alliansen att de under längre tid förhandlat med en köpare till en del av kommunens skog. Köparen har tagit kontakt med Sala kommun för att de ville köpa all kommunal skog, men under förhandlingen blev överenskommelsen två delar av kommunens skogsinnehav, totalt vill Alliansen i Sala sälja 1057 ha skog av kommunen totala skogsinnehav på 4700ha. Priset togs fram genom att Sala kommun lät genomföra två värderingar och den högsta värderingen blev den erbjudna summan 115 miljoner kronor.