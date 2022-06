Om förbrukningen av fjärrvärme

Jag anser att SHEAB har haft en felaktig prismodell över lång tid. Man ska hantera kostnadsposterna för vad de är. Man har fasta kostnader och rörliga kostnader och det måste spegla hur kostnaderna fördelas per kund.

Jag som betalar ganska mycket för min fjärrvärme är inte intresserad att betala de fasta kostnaderna för de som förbrukar lite mindre fjärrvärme och därigenom subventionera era kostnader för fjärrvärme.

Detta ska naturligtvis rättas till retroaktivt. Prismodellen har varit felaktig under lång tid och detta måste åtgärdas retroaktivt för de senaste 30 åren. Jag anser att jag har rätt till ersättning för de fjärrvärme kostnader som jag felaktigt har betalat för mycket under lång tid och ni som har betalat alldeles för lite under lång tid måste också bära era egna kostnader retroaktivt. Beloppen ska naturligtvis också räntejusteras.

Rätt fjärrvärmekostnad