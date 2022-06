Slopa fribeloppet i CSN

Under pandemin har det gjorts förändringar som syftar till att underlätta för studenter att jobba extra under studietiden för att täcka upp det ökade behovet av personal i vården. Detta genom att tillfälligt avskaffa fribeloppet i CSN. Denna ändring är tyvärr tillfällig och upphör nu den 30 juni. Det är bara att beklaga. Erfarenheterna från pandemin har belyst vikten av denna reform, och även framöver kommer det finnas ett stort behov av personal inom hälso- och sjukvården som kan jobba extra. Sveriges läkarförbund student har tidigare varnat att ett återinfört fribelopp kan medföra att färre studenter går in och tar arbetspass. Konsekvensen blir att arbetspass på kvällar, helger och semesterperioder som hade kunnat bemannas av studenter i stället får hanteras genom övertid eller hyrpersonal.