Om den pågående flytten av modulskola!

Okej, hyran per år kommer att vara några miljoner mindre. Men vad kostar etableringen av den nya modulskolan (markberedningen), all personals arbete med nerpackning av allt material i lådor etcetera på kompetensutvecklingsdagarna? Vad kostar all extern personal som flyttar allt till nya skolan, att anordna nya lekytor för barnen att vistas på under skol- och fritidstid, avetablering av brandlarm och låsanordningar? Har man tagit med barnens perspektiv i flytten? Och så vidare.