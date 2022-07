God och nära vård för en ökad andel äldre

I takt med att vi lever längre växer gruppen äldre. Det är en mycket glädjande utveckling. På så vis får vi en ökad andel äldre som genom livserfarenheter, kompetenser och engagemang bidrar till en positiv utveckling för hela Uppsala län. Samtidigt ställer det nya krav på vården och möjligheterna att leva ett gott liv under en längre tid – en utmaning vi i Centerpartiet alltid kommer vara beredda att axla.

Det finns en växande grupp multisjuka äldre med behov som kräver ett mer samlat grepp från vårdens sida. Därför har Centerpartiet tillsammans med övriga partier i det blågröna styret i Region Uppsala etablerat äldremottagningar på 17 vårdcentraler i länet under mandatperioden. Genom att erbjuda en fast vårdkontakt, samtidigt som vägen in till specialistvård och stöd blir enklare och tydligare, skapar äldremottagningarna förutsättningar för att fler äldre kan öka sin livskvalitet och känna en större frihet. Det här vill vi fortsätta att utveckla och införa i hela Uppsala län under nästa mandatperiod.

Att verka förebyggande och främja en god hälsa under hela livet är en viktig faktor för att möta utvecklingen av fler äldre i vårt län. Vi i Centerpartiet vill införa ett äldrevårdsprogram i syfte att driva på för ett mer ambitiöst hälsoarbete kopplat till äldre. Dessutom bör motverkandet av ofrivillig ensamhet trappas upp genom bättre samverkan mellan politik och civilsamhälle.