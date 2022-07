Skogsförsäljningen luktar illa

Kommunstyrelsen ordförande har lyckats skrämma upp alla genom att göra en ekonomisk analys av skogen. "Sala kommun har inte haft haft någon ekonomisk nytta av den berörda skogen eftersom den köptes in av landstinget för 0 kronor och är idag värderad till 0 kronor. Dessutom är avkastningen väldigt låg på den berörda marken."

Kommunfullmäktige verkar ha gått på semester och ingen verkar se andra möjligheter för att få in pengar till skolorna. Inget parti vågar opponera sig för det är valår eftersom man hotat med skattehöjning.

Kommunalrådet kan inte ha gått i någon av Sala kommuns skolor med hans låga mattekunskaper, eller så skolkade han från alla mattelektionen. Sala kommun har hög klass på sina skolor.

Som jag tidigare skrivit växer Ösbyskogen med 6,5 kubikmeter per hektar och år till ett värde av 400 kronor per kubikmeter, vilket är lika med 2600 kronor per hektar och år. År efter år.

2600 kronor gånger 1000 hektar är 2,6 miljoner om året. År efter år. Dessutom bör kommunen ta marknadsmässiga arrenden på mark man har utarrenderat. Vilken bank som helst skulle låna ut pengar med de här förutsättningarna.

Erik Thorsell skriver att det är bra med realiserbara tillgångar men säljer man skogen förlorar man också en stor och säker intäkt år efter år. "Man saknar inte kon förrän båset är tomt"

En försäljning av skogen innebär inte bara en intäkt utan också skyhöga lantmäterikostnader att utreda alla officialsevitut såsom vägar diken kyrkstigar med mera, som härrör ända tillbaka till Drottning Kristinas tid.

Enligt kommunalagen 11 kap. paragraf 1 "Krav på god ekonomiskhushållning" skall försäljning från kommunen ske "villkorslöst och med ett öppet anbudsförfarande eller en oberoende expertvärdering".

Jag anser att kommunen inte uppfyller några krav utifrån kommunallagen. Det luktar illa.

Skattebetalare