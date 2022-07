Inom äldrevården har vi hand om liv

Varje år ska även vi som jobbar inom äldrevården ha semester, varje år är det likadant. Vi ordinarie springer och släcker ”bränder” eftersom vikarierna som ersätter oss ordinarie oftast inte har utbildning för vårdyrket.

Under sommaren kan vem som helst komma in och jobba, kraven på utbildning sänks oerhört. Den som är ordinarie får ännu större ansvar och sköta allt eftersom det förväntas lika bra vård även under sommaren.